Een van die koudste winters in die afgelope 20 jaar: Meer reën word verwag in die somerseisoen

This post is also available in: English

“Ons is beslis naby aan die natter siklus met ‘n La Nina in die 2020/2021-seisoen asook die Indiese oseaan wat gunstig is,” sê Johan van den Berg van Santam Landbou.

Die landbouskrywers het ‘n webinar gehad waar hy meer vertel het oor 2020 se weerneigings.

Hy sê dat ons ‘n baie koue winter gehad het. “Bothaville in die Vrystaat byvoorbeeld het 75 dae se ryp gehad die winter. Dit is die meeste rypdae sedert 2001 wat maar 30 dae ryp gehad het. Die gemiddelde minimum temperatuur die winter ook in Bothaville van 1 Mei tot 31 Augustus was 0,52 grade celcius vanjaar teenoor 2,6 grade celcius in 2001.”

Johan noem verder dat Suid-Afrika sedert 1980 ‘n skerp styging in gemiddelde warmer temperature gekry het. “Die droogte gaan nie noodwendig ophou nie. Siklusse van droogte is normaal, ons moet net voorbereid wees daarop.”

Droogte en bydraende faktore daartoe:

-Hidrouliese droogte (ondergrondse water raak min)

-Landboukundige droogte (as dit nie reën nie)

Bogenoemde lei na ‘n sosio-ekonomiese droogte

Faktore wat bydrae tot droogtetoestande:

-Klimaatsveranderinge

-Demografiese veranderinge (ons raak meer mense)

-Ekosisteem veranderinge (bou waar ons nie mag nie)

-Nie genoeg opleiding

-Nie voorbereid nie

-Verandering in verwagtinge- “Boere verwag byvoorbeeld dat hulle elke jaar so baie mielies moet afhaal soos die vorige jaar. Dit werk nie altyd so nie.”

-Uitbuiting

-Lewenskostes

-Ken nie die risiko nie

-Moet belê in tegnologie

Johan sluit af en sê dat daar voorspel word dat die somerreënvalgebiede in Suid-Afrika meer reën behoort te kry in September/Oktober/November.

“November, Desember en Januarie is daar weer ‘n goeie kans vir reën in die Sentrale na Westelike gedeeltes soos die Noord-Kaap waar droogte heers. Daar is ‘n 70 tot 80% kans vir bogemiddelde reën in die Noord-Kaap vir die volgende 3 tot 5 jaar.

“Januarie tot Maart is daar weer ‘n kans dat die Oos-Kaap en Suid-Kaap reën kry.”

Daar word weer voorspel dat Australië oorstromings gaan kry.