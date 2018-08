Duurste SA Vleismerino-ram verkoop by veiling

This post is also available in: English

Die duurste ram is verkoop by die Jaarlikse boeredag en klubveiling van Noord-Vrystaat SA Vleismerino-klub op 22 Augustus 2018 by die Kroon Boma naby Kroonstad. Die ram is vir R20 000 verkoop.

Verkoper : Gerhard Hartman van Kroonstad

Koper van duurste ram: Cobus van Coller van Viljoenskroon

Gemiddelde prys van ramme: 31 ramme verkoop vir R 10833 gemiddeld

Afslaersfirma wat veiling gehou het: BKB Louwid van Kroonstad

Afslaer: Jan Mostert

Bron: SA Vleismerino