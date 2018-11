Droogtehulp steeds krities nodig

This post is also available in: English

Die droogtetoestande in meeste dele van die land het steeds ‘n erge impak op die volhoubaarheid van baie plase. Boere in die Noord-, Wes-, Oos-Kaap en Limpopo gaan steeds onder die voortslepende droogte gebuk.

Agri SA doen opnuut ‘n beroep op Suid-Afrikaners om tot Agri SA se droogterampfonds by te dra in enige manier moontlik. Bydraes van voer, diesel, vragmotors en finansiële donasies is gemaak en bly welkom. Sedert 2015 het duisende boere en plaaswerkers uit die fonds voordeel getrek – dié gemeenskappe het al die hulp nodig wat ons kan gee.

Agri SA kon, met die hulp van verskeie skenkings meer as 200 vragte voer in droogtegeteisterde gebiede tot op hede aflewer. Kospakkies en water is in 2016 aan boere , plaaswerkers en landelike gebiede gelewer.

“Agri SA snoer hulle kragte met ander nie-regeringsorganisasies en rolspelers saam, om sodoende nog meer mense te help,” sê Christo van der Rheede, Agri SA adjunk-uitvoerende direkteur.

“Die samewerking is van uiterste belang om te verseker dat droogtehulp so koste-effektief, deursigtig en regverdig as moontlik versprei word.”

Die Agri SA droogterampfonds verseker dat plase in produksie bly en dat werksgeleenthede en voedelsekerheid beskerm word.

“Kom ons staan ons boere en hulle werkers by deur hulle in hul tyd van nood te ondersteun.”

Vir meer inligting besoek Agri SA se webtuiste by www.agrisa.co.za

Vir donasies aan Agri SA Droogterampfonds:

Agri SA

Bank: ABSA

Tipe Rekening: Tjek

Rekeningnommer: 40-6854-0775

Takkode: 632 005

Verwysing: RAMP

Bron: Agri SA