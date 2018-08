Dom Boer se lag vir die dag:

This post is also available in: English

Soos die spreekwoord sê…

Wat laat my nou weer dink aan die storietjie waar dominee Goedehart vir Salie Sukkelaar teëkom waar hy jammerlik op die sypaadjie sit en huil?

Dominee Goedehart: “En nou Broer? Waarom is jy so bewoë?”

Salie Sukkelaar (snikkend): “Ag Dominee, ek spaar nou al tien jaar om vir my ook ‘n ou karretjie te koop. Noudat ek hom kon koop, kon ek nie nog petrol bekostig om meer te ry as net ‘n ou draaitjie op ‘n Sondagmiddag nie. En toe ek nou hier om die draai kom, toe slaan my ou karretjie aan die brand en brand heeltemal uit. Kyk, daar staan die wrak… en ek het nie eers geld gehad vir versekering nie.”

Dominee Goedehart: “Ai Broer, en nou sit jy met die gebakte pere?”

Salie Sukkelaar: “Nee Dominee, ek het darem gelukkig betyds uitgespring.”