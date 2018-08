Dom Boer se lag vir die dag:

This post is also available in: English

Wees tog prakties

Die winter is amper verby en die jongmanne daar agter die Goue Poorte raak kriewelrig omdat hulle die hele seisoen nog nie rugby gespeel het nie.

Hulle stuur ‘n woordvoerder na Petrus: “Kan ons nie maar ‘n rugbyspan vorm en ‘n wedstryd speel nie?”

Petrus: “Ja, maar teen wie sal julle nou eintlik kan speel?”

Woordvoerder: “Wat van ‘n wedstryd teen die warmplek?”

Petrus bel die warmplek: “Wil julle ‘n rugbywedstryd teen ons speel?”

Pylstert: “Julle het mos nie ‘n kat se kans om teen ons te wen nie.”

Petrus: “Ek dink ons staan ‘n baie goeie kans om te wen – onthou, al die merietespelers is hier by ons.”

Pylstert: “En waar dink jy is al die skeidsregters?”