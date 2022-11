Die volstruisbedryf in die Klein-Karoo deel 3: Ontwikkeling van die volstruisbedryf

Die ontwikkeling van die volstruisbedryf loop hand aan hand met die geskiedenis van Oudtshoorn.

Klein begin

Oudtshoorn het in 1838 tot stand gekom met die bou van die eerste kerkie op die plaas Hartebeesrivier op die oewers van die Grobbelaarsrivier. ՚n Boer, Cornelis Petrus Rademeyer, wat twee deelplase besit het, het vyf morg van Hartebeesrivier afgestaan vir die oprigting van die Nederduits Gereformeerde (NG) kerk by die ingang van die nuwe dorp vanaf George.

In 1847 het Cornelis toestemming by die regering gekry om ՚n dorp op een van sy plase aan te lê en om dit te vernoem na die oupa van Geesje Ernestina Johanna Bergh, eggenoot van Egbertus Bergh, ՚n magistraat van George. Geesje was die kleindogter van Baron van Rheede van Oudtshoorn, ՚n sekunde aan die Kaap wat later as goewerneur aangewys is. Hy het egter op die seereis na die Kaap gesterf en nooit die pos opgeneem nie, maar hy leef voort in die naam van die nuutgestigte dorp.

Die Le Roux-dorpshuis dateer ook uit die veretydperk. Dit is, net soos die Boys High School, deur die argitek Charles Bullock ontwerp. (Foto: Riaan Jordaan)

Landmeter John Ford het 476 erwe met waterregte op die oewers van die Grobbelaarsrivier uitgemeet, wat aan burgers verkoop is. Die rivier is vernoem na Claas Grobbelaar wat reeds in 1760 op die plaas De Cango in die omgewing van die Kangogrotte in die Swartberge met vee geboer het.

Voor die aanvang van die glansryke volstruistydperk, was die gemeenskap agter die berg maar arm. Die droogte van 1859 tot 1869 het die distrik ernstig geknou. Die droogte is deur ՚n groot vloed gebreek en die toevallige begin van die volstruisera het tot groot welvaart vir die dorp en distrik gelei.

Eerste vere

Sue van Waart, skrywer van onder meer Die goue kameelvoël, vertel dat ՚n jongman Armaans (Hermanus Lambertus) Potgieter van die plaas Rietfontein in 1845 as Ernst Kotze se touleier op ՚n tog na Kaapstad gereis het. By Swellendam, waar hulle uitgespan het, het Armaans volgens oorlewering glo ՚n wildsbok vir die pot en ՚n wilde volstruis, of dalk meer, vir die pret geskiet. Van die mooie pluime het hy in sy hoed gesit en die res van die stert- en vlerkvere saam met die hoender- en gansvere in ՚n sak geprop wat saam met die bees- en skaapvelle vir ՚n handelaar in Kaapstad bestem was.

Die handelaar was gaande oor die volstruisvere, wat in daardie stadium hoogmode in Europa was. Hy het Armaans glo so baie vir die vere betaal dat die jong man daarmee ՚n plaas kon koop. Dis nie duidelik hoeveel volstruise Armaans geskiet het en hoeveel vere hy verkoop het, of hoeveel hy vir die plaas betaal het nie, maar die gebeurtenis was volgens oorlewering die begin van die volstruisbedryf.

Armaans was maar een van die boere wat uit die bedryf munt geslaan het. Gert Cornelis Olivier van Welgeluk, Johannes Mattheus van der Westhuizen van Bakenskraal en Klipdrift, GW Olivier van Welgelegen en James Guest van Leeublad het ook met die groot voëls gewoeker.

Van hooftooisels na verestoffers, volstruisvere word steeds gebruik!

Liesel le Roux berig in die plaaslike koerant, Die Hoorn, dat Okkie Olivier van Welgeluk onlangs van die beste vere ooit gelewer het. “Peter Liebenberg, hoof: CKI Vere-afdeling, sê vanjaar se vere van die plaas Welgeluk is uitsonderlik, en tel vir seker onder die beste wat hy nog gesien het,” skryf Liesel.

Die volstruise kom uit die George White-bloedlyn. White, ՚n bekende volstruisboer van Grahamstad, het glo ՚n volstruiswyfie met besonderse krulvere in ՚n dieretuin in Oos-Londen gesien.

Die regering het glo die krulveervolstruise tydens die destydse opbloei van die bedryf uit die Arabiese woestyn na Suid-Afrika ingevoer. White het in 1942 ՚n krulveer-volstruismannetjie aan Okkie se oom Johan gestuur, waarmee hy en sy broer Manie hulle volstruis-boerdery begin het en Okkie sit duidelik die tradisie voort.

Al word Armaans se storie vir die waarheid vertel, is dit nie regtig seker presies wanneer die volstruisbedryf sy beslag gekry het nie, maar verskeie skrywers wat nuusbrokkies in plaaslike koerante nagevors het, meen dit moes gedurende die 1860’s gewees het. Daar word onder meer gemeld dat HJ Raubenheimer van die plaas Doornrivier in 1866 vyf pond ‘superior white’ vere op George se landbouskou verkoop het. Siviele kommissaris GR Duthie skryf in 1871 in ՚n verslag: “Ostrich farming has been quite the rage and has been carried on to a considerable extent in the district in the past year with most satisfactory results.”

In 1865 was daar klaarblyklik 80 broeivoëls in die Oudtshoorndistrik en tien jaar later was daar meer as 22 000. Dit wil voorkom of ՚n ieder en ՚n elk wat ՚n paar pond bymekaar kon kry, die bedryf betree het. Hulle het dit gedoen met goeie rede, want volstruis-vere, veral uit Oudtshoorn, was in ՚n stadium die vierde grootste uitvoerproduk naas goud, diamante en wol.

Die twee Anglo-Boereoorloë wat van 1880 tot 1881 en 1899 tot 1902 geduur het, het gelei tot ՚n effense insinking in die verebedryf, maar dit het gou weer opgetel. Omdat die Kaapprovinsie nie regstreeks by die stryd van die ZuidAfrikaansche Republiek (Transvaal) en die Republiek van die Oranje Vrystaat teen die Britse invalsmagte betrokke was nie, het die verebedryf gou kop opgetel.

Verepaleise

Die ponde wat ingerol het, het tot groot welvaart vir Oudtshoorn en die distrik gelei en die welvaart is gebruik om besonderse geboue op te rig wat vandag nog ՚n groot toerismetrekpleister is.

Mimosa-huis, een van die elegante verepaleise in Oudtshoorn, behoort aan die Jonkergesin wat in die distrik boer. (Foto: Riaan Jordaan)

George Edmeades was die eerste volstruisboer wat in 1901 vir hom ՚n sogenaamde volstruis- of verepaleis laat bou het. Die huis was bekend as Pinehurst, wat vandag as meisieskoshuis van die Hoërskool Oudtshoorn dien. Die huis is ՚n nasionale gedenkwaardigheid, soos talle ander in die dorp. Dit is deur die argitek, Johannes Egbertus Vixseboxse, ontwerp.

Vixseboxse het in 1888 uit Rotterdam in die destydse Zuid-Afrikaansche Republiek aangekom. In 1890 is hy in die Oranje-Vrystaat aangestel as dié republiek se direkteur-generaal en in Bloemfontein het hy ook ՚n aantal imposante geboue, soos die Meisieskool Eunice, ontwerp.

Na die Anglo-Boereoorlog het die Vixseboxse-gesin teruggekeer na Nederland, maar in 1907 het die argitek en sy gesin teruggekom en hulle op Oudtshoorn gevestig. Hy het ՚n argitekspraktyk ge-open en in die vyf jaar op die dorp talle openbare en private geboue ontwerp wat met plaaslike sandsteen gebou is.

Die CP Nel Museum is een van die geboue wat uit die bloeitydperk van die verebedryf dateer. (Foto: Riaan Jordaan)

Die gebou wat vandag die CP Nel Museum huisves, dateer ook uit die era. Dit is in 1907 deur argitek Charles Bullock as die Hoër Seunskool gebou. Vixseboxse het die skoolsaal, vandag bekend as die Rembrandsaal, ontwerp.

Toe die seun- en meisieskool saamsmelt, het die gebou in onbruik verval. Daar is besluit om dit te restoureer en in die sewentigerjare het dit CP Nel se kosbare private versameling gehuisves. Die museum is ook die tuiste van die Joodse sinagoge wat later in geheel na die museum geskuif is. Dit word vandag nog gebruik. Die museum vertel ook die verhaal van die volstruisbedryf en is beslis ՚n besoek werd.

Daar is nog talle ander verepaleise in en om die dorp gebou, en van hulle, soos die Le Roux-huis op die dorp, is oop vir die publiek. Van die huise met hulle kenmerkende sandsteenmure en wye stoepe met broekiekant versier, is omskep in gastehuise.

Klein Jerusalem

Teen 1884 moes die nuus van die ongekende rykdom in die Oudtshoorndistrik Litoue bereik het, want teen 1886 het bykans 300 Joodse gesinne uit die land hulle op Oudtshoorn kom vestig. Die ondernemers het met min hier aangekom, maar gou die geleenthede benut wat die volstruisbedryf gebied het.

Die Joodse Sinagoge, oftewel Der Englische Shul, word steeds gebruik deur die talle Jode wat hulle in Oudtshoorn gevestig het en ՚n belangrike rol in die verebedryf gespeel het. (Foto: Riaan Jordaan)

Omdat hier so baie Jode was, het Oudtshoorn as Klein Jerusalem begin bekend staan. Hulle het flink sake gedoen as handelaars van volstruisvere en talle ondernemings tot stand gebring.

Max Rose was een van die Jode wat hom hier gevestig het. Sy ouers het in Shavel in Rusland in ՚n ghetto gewoon. Toe Max sewentien jaar oud word, het sy ouers hom en sy vier jonger broers en drie jonger sussies hierheen gestuur om vir hulself ՚n beter lewe te kom maak. Die klomp kinders het op Ladismith gaan woon en Max het van plaas tot plaas gestap om sy negosieware te verkoop en volstruisvere te koop.

Sestien jaar nadat hy hier aangekom het, het hy die plaas Weltevrede in die Ladismith-distrik gekoop. Hy het besproeiingskanale aangelê en was een

van die eerste boere wat lusern onder besproeiing aangeplant het.

Daar word na hom verwys as die volstruiskoning van Suid-Afrika. Hy het graag gedobbel en sy geld op perde verwed, maar was allerweë bekend vir

sy goedhartigheid en vrygewigheid. Hy het vir menige boere geld geleen

sonder sekuriteit.

Max, die geliefde Boerejood, het ook nadat die veremark in duie gestort het tot die boere se redding gekom. Hy het die lusern wat die boere vir die volstruise geplant het, kontant by hulle gekoop en per trein versend na streke waar boere voer nodig gehad het.

Einde van die verebedryf

Teen 1911 was die skrif aan die muur dat die verebedryf in die moeilikheid is, want intussen het Kalifornië in die VSA ook op die winsgewende wa geklim. Die Oudtshoorn-boere het besef hulle sal moet plan maak, wat daartoe gelei het dat die Barbary-volstruis uit die Arabiese lande ingevoer is. Die krulveer-volstruise is met die plaaslike volstruise gekruis, wat gelei het tot vere van ՚n besonder hoë standaard wat vir groot geld verhandel het. Teen 1913 het ՚n kilogram vere R650 gekos en vir die land R6-miljoen in buitelandse valuta verdien.

In 1913 het die vereborrel gebars, hoofsaaklik weens die ontwikkeling van die motorvoertuig wat vrouemodes aansienlik verander het. Sierlike hooftooisels wat met volstruispluime versier was en wat kort tevore nog hoogmode was, was skielik heeltemal te onprakties omdat dit nie in ՚n motorvoertuig gepas het nie. Die begin van die Eerste Wêreldoorlog, wat van 1914 tot 1918 geduur het, was die finale spyker in die bedryf se doodskis, want skielik was daar net nie meer ՚n mark vir pluime nie.

Teen die einde van die oorlog was daar nog 314 000 volstruise oor, maar teen 1930 het dit afgeneem tot 32 000; teen 1940 was daar skaars 2 000 oor.

Wat toe?

Toe daar nie meer ՚n mark vir volstruisvere was nie, moes die boere ander

planne maak om te oorleef en baie het tabak aangeplant.

Maar volstruise laat hulleself nie so maklik onderkry nie … Mettertyd is die waardeketting aansienlik uitgebrei en slim bemarking het volstruisleer en -vleis in die wêreldmark bekend gestel sodat die produkte naas vere, wat steeds ՚n nismark is, vandag vir volstruisboere ՚n waardevolle inkomste bied.

Toe die verebedryf ineenstort het baie boere tabak begin plant, en dit is vandag nog een van die landbouvertakkings van die Klein-Karoo, alhoewel op ‘n baie kleiner skaal. (Foto: Riaan Jordaan)

Oudtshoorn het vandag ՚n bevolking van bykans 100 000 wat grotendeels van die volstruisbedryf, ander landbouvertakkings en toerisme afhanklik is.

Sedert die val van die verebedryf was daar ook ander terugslae, soos uitmergelende droogtes, voëlgriep, en die Covid-19-inperkings wat die markte en toerisme erg aan bande gelê het. Maar die bedryf gaan voort.

՚n Leierboer, Laubscher Coetzee, meen pryse vir volstruisprodukte is weer terug na waar dit voor Covid was. Voëlgriep, wat na wilde voëls wêreldwyd versprei het, is onder beheer in die volstruisbedryf weens streng biosekuriteitsmaatreëls, en toerisme is aan die optel.

In die volgende hoofstuk vertel ons meer oor die rol wat Klein-Karoo Koöperasie, wat later Klein-Karoo International geword het en vandag as CapeKaroo International bekend staan, in die volstruisbedryf gespeel het, en hoe dit vandag met die bedryf gaan.

