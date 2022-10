Die volstruisbedryf in die Klein-Karoo deel 2: Só knou voëlgriep die volstruisbedryf

deur Tisha Steyn

Voëlgriep is ՚n nare werklikheid wat aanvaar en bestuur moet word. Die voëlgriepvirus (HPAI) kom nie net onder pluimvee voor nie, maar ook onder volstruise op kommersiële plase, en wilde voëls, insluitend migrerende watervoëls, wat vermoedelik die virus van elders in die wêreld oordra na inheemse voëls, wat dit verder versprei.

Saadvretende voëls soos duiwe, en ook seevoëls en selfs aasvoëls word daardeur aangetas. Sedert die hoogs aansteeklike HPAI in April 2021 op ՚n kommersiële pluimveeplaas oos van Johannesburg uitgebreek het, het 85 uitbrekings in Gauteng, die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Mpumalanga, Noordwes, die Vrystaat en KwaZuluNatal voorgekom.

Dit het daartoe gelei dat 3,7-miljoen henne, veral lê-henne, vankant gemaak moes word. Volgens die nasionale departement van landbou se verslag oor voëlgriep: H5 and H7 van 3 Junie 2022, het uitbrekings onder kommersiële volstruise in die Oos-Kaap en Wes-Kaap voorgekom, maar die meeste van die gevalle is opgeklaar. In die Wes-Kaap is daar tans net enkele uitbrekings in Hessekwa en Witzenberg.

Deel van die natuur

“Ek dink ons moet net bietjie tussen ons newels van onwisbaarheid en beheerbeheptheid kyk en besef dat ons deel is van die natuur, al probeer ons dit uitermate onderwerp aan ons wille en grille,” sê dr Adriaan Olivier, volstruis-veearts by die Suid-Afrikaanse Volstruissakekamer (SAOBC) op Oudtshoorn.

“Dit was nog nooit ՚n nuwe skaars siekte nie – dit is lankal bekend as ‘fowl plague’ wat massas pluimvee kon dood-maak. Die huidige baie hoë voorkoms kan waarskynlik toegeskryf word aan ons beter vermoë om die virus te ondersoek en te moniteer. Dit kan dalk ook toegeskryf word aan die mens se impak op die fyn balans van die natuur, want skielik het wilde voëls makliker toegang tot kos- en waterbronne. Miskien verkeer die wilde voëls onder meer spanning in die natuur, wat daartoe lei dat gewone draers verder beweeg of hoër vlakke van die virus uitskei.”

Volgens dr Olivier kan of wil die mensdom maar net nie leer dat die siekte soos vele ander nou deel van ons siektebestuur-strategieë is nie. “In Europa word daar nou ernstig gekyk na enting, wat voorheen totaal taboe was. Dit is ՚n belangrike deurbraak 26 jaar sedert die vrees in Hongkong ontstaan het dat die H5N1-virus mense kan doodmaak. Die vankantmaak van miljoene pluimvee (en honderde volstruise) het egter bewys dat dié drastiese stap geen werklike verskil gemaak het nie.”

Beheer en bestuur van HPAI onder volstruise

Die beheer van uitbrekings berus op voorkoming deur goeie bestuurspraktyke, tydige identifikasie en die toepassing van biosekuriteitsmaatreëls. Dit verwys na ՚n stel praktyke wat enting, monitering en beheer van beweging en toegang insluit. Maar selfs die strengste biosekuriteitsmaatreëls het geen beheer oor die risiko van wilde voëls wat die virus in ekstensiewe volstruisboerderystelsels versprei nie.

Navorsing by die Wes-Kaapse Departement van Landbou se navorsingsplaas buite Oudtshoorn, toon dat selfs ՚n klein persentasie wilde voëls weens klimaat- en ekologiese omstandighede by sommige plekke, soos by mere, dwarsdeur die jaar die virus kan onderhou. In Suid-Afrika word voëlgriep vereenselwig met migrerende spesies wat die virus na inheemse watervoëlspesies oordra. Daar is ook sogenaamde brugspesies, insluitend saadvreters soos duiwe, wat die virus verder versprei en ander voëls daarmee besmet.

Die oordrag van virus deur wilde voëls kan teoreties enige tyd van die jaar plaasvind, alhoewel dit aanvaar word dat die kouer, natter herfs- en wintermaande die virus se oorlewing bevoordeel omdat volstruise se gesondheid en weerstand dan onder meer spanning is. Aan die ander kant kan die virus ook in warm, droë somermaande versprei, want dan is veldkos skaars en wilde voëls word na voer- en waterbakke in volstruiskampe gelok. “Bestuurspraktyke moet dus daarop gemik wees om die volstruise so groot te maak om die risiko en uitwerking van besmetting te verhoed en verminder.” Die simptome en uitwerking van die virus op die volstruis hang af van die virusstam, die gasheer en omgewingstoestande. Sommige virusstamme is meer aggressief en versprei vinniger.

Omgewingstoestande wat die virus bevoordeel sal ՚n volstruis wat onder spanningsvolle omstandighede aangehou word, aantas en tot besmetting lei. “Dit is dus van die grootste belang dat volstruise altyd in ՚n goeie kondisie is sodat hulle weerstand teen die virus kan bied en ՚n laer risiko van ernstige simptome en vrektes het.”

Boerderypraktyke

Boerderypraktyke speel ՚n belangrike rol in die verloop van die siekte. Bestuurspraktyke wat fisiologiese spanning veroorsaak lei tot verlaagde immuniteit en verhoogde vatbaarheid vir siektes. Daarenteen kan goeie bestuurspraktyke wat op voorkoming fokus, fisiologiese spanning verminder en goeie gesondheid bevorder. Dit sluit die bestuur van voerbakke en voer, ontsmetting van water, die handhawing van higiëniese toestande, voorsiening van voldoende ruimte en beskutting teen uiterste temperature in.

“Deurlopende goeie bestuur wat daarop gemik is om spanning te verminder en immuniteit te verbeter, kan die risiko van besmetting met voëlgriep beduidend doeltreffend verlaag,” sê dr Oilvier.

Dit is uiters belangrik dat die nodige biosekuriteitsmaatreëls ook deurlopend in plek moet wees om die volstruiskudde teen primêre besmetting deur watervoëls te beskerm. Dit beteken toestande wat wilde voëls lok en tot interaksie met die volstruise lei moet sover moontlik beperk word. Dit sluit ook in dat volstruise teen sekondêre besmetting deur besmette volstruise en besmette toerusting en besoekers beskerm moet word.

Die ideaal is om volstruise in ՚n geslote stelsel te hou waar geen volstruise van buite af ingebring word nie. Waterbronne moet ontsmet word en saam met voerbakke sodanig bestuur word dat dit nie wilde voëls oormatig lok nie. In die Klein-Karoo word oop water omhein sodat volstruise nie toegang daartoe het nie. Voerbakke word op ՚n hoogte installeer wat dit onmoontlik maak vir wilde voëls en watervoëls, insluitend kolganse wat op die grond kos soek, om in te klim.

Besoekers moet deur middel van doeltreffende toegangsbeheer beperk word. Dit sluit in dat plaashekke van ՚n kennisgewing voorsien word wat die plaas aandui as ՚n biosekuriteitsgebied. Besoekers word net op afspraak toegelaat. Voertuie moet op ՚n spesifieke plek parkeer en besoekers moet deur ՚n voetbad loop om seker te maak die virus word nie aan hulle skoene ingebring nie.

Beheerproses

Francois de Wet, besturende direkteur CapeKaroo International, sê volstruisboere moet waak teen besmetting met die virus, maar moet HPAI eerder beskou as ՚n uitdaging wat nuwe geleenthede kan skep. Die grootste nadeel van die besmetting is dat selfs hitte-behandelde vleis nie deur die Europese Unie vir verspreiding in Europa toegelaat word nie, wat nog te sê vars vleis. Vleis van volstruise wat negatief toets is 100% gekontroleer en mag wel in die binneland versprei word. “Dit hou geen gesondheidsgevaar vir verbruikers in nie.”

Volgens Francois raak die uitbreking van 2021 nie die volstruisbedryf erger as die voriges nie. Plase wat positief toets word as voorsorgmaatreël deur die Departement van Landbou in kwarantyn geplaas. “Daar was die afgelope jaar baie min H5-virus onder volstruise wat as hoog-patogeen getipeer is. Die vinnige reaksie van die departement help om hierdie en omliggende plase so gou moontlik vry te stel sodat hulle weer tot die mark kan toetree.”

Wanneer ՚n plaas positief toets word al die plase in ՚n straal van 10 km ook in kwarantyn geplaas en die volstruise daar word ook getoets. Geen volstruisplaas wat virus-positief toets word toegelaat om enige volstruise te slag of na enige ander plaas te vervoer nie. Francois meen volstruise is waarskynlik die spesie wat die strengste in Suid-Afrika beheer en gemoniteer word omdat ՚n bewegingspermit nodig is om hulle te kan verskuif. So ՚n permit bevat die plaatjienommer van elke volstruis wat toegelaat word om te verskuif te word.

“Omdat die vleis nie uitgevoer kan word nie, verdien die boer minder vir sulke volstruise tot die kwarantyn op die indeksplaas opgehef word. Hierdie beperking was die afgelope vyf jaar op talle boere van toepassing en daarom skep die huidige positiewe uitbreking nie eintlik nuwe uitdagings nie.”

Geskik vir menslike gebruik

Die volstruise wat negatief toets se gesondheidstatus word bevestig as sonder besmetting wat ander pluimvee kan bedreig en geskik vir menslike gebruik.

Die volgende vereistes geld:

• Die volstruise moet voor enige beweging negatief toets

• Hulle moet met ՚n geldige permit vervoer word

• Gesondheid- en welsynsinspeksie word deur ՚n staatsveearts gedoen en deur nog inspeksies in die produksielyn bevestig.

Alle volstruise is deur middel van die plaatjie afsonderlik identifiseerbaar, die verskuiwings is naspeurbaar en gesondheidstatus word bevestig. Dit bied sekerheid aan handelsvennote. Die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) se LITS-stelsel (Livestock Identification and Traceability System) werk volgens dieselfde beginsel.

“Ek is ՚n groot voorstander dat landbou steeds die basis is en bly van die skep van welvaart,” sê dr Olivier. Piet Kleyn, hoofuitvoerende beampte van SAOBC, se leuse is: “Soek eerder na ՚n oplossing vir ՚n probleem as om jou blind te staar daarteen. Dit is beter om leiding te gee aan ons produsente en ՚n positiewe omgewing vir vooruitgang te skep deur iets uit die uitdagings te leer.”

Vir meer inligting, kontak vir dr Adriaan Olivier by 072-376- 2284 of stuur ՚n e-pos na saobcvet@saobc.co.za.

