Die veiling vir Summer sale was ‘n finominale sukses

Summer sale se Dormerific Dormers, Santarific Santas en Sombrero Santas het Donderdag die 8ste September hulle 3de Produksieveiling op die plaas Be Human, geleë net buite Bloemfontein, in die Vrystaat gehou.

“Ek wil net vir Timmy van Dormerific Dormers baie geluk wens met ‘n uitsonderlike veiling. Ons was bevoorreg om die duurste ram te koop, Checkmate, wat absoluut ‘n besonderse en skaars teling is. Hierdie ram sal beslis die Dik Piet en Dik Daan genetiese lyn in ons kudde bring met al sy genetiese voordele,” verduidelik Danie Thomas van Kairos Dormer stoet.

Duurste Dormerram, Lot 25 (Checkmate) is verkoop vir R140 000 aan Danie Thomas.

Duurste Dormer-ooi, Lot 12 is verkoop vir R38 000 aan die Eksteen-familie.

Die gemiddelde prys op die 19 stoetramme wat aangebied is, was R18 315.79, die gemiddelde prys op die 11 stoetooie- en lammers was R7 500, en die gemiddelde prys op 7 dragtige stoetooie was R10 000.

Checkmate, die duurste ram is hier saam met Steven Mathews (Afslaer van Karoo-Ochse), Danie Thomas (koper) en Timmy Robertson (Dormerific Dormers).

“Ons is baie tevrede. Ons was onder baie moeilike omstandighede waar ons nie die beeste lewendig kon aanbied nie, ten spyte hiervan het die veiling steeds goed afgeloop. Ons bedank vir SwiftVEE met hulle aanlyn platvorm wat dit moontlik gemaak het om steeds die beeste op veiling aangebied het aanlyn,” vertel Steven Mathews, Afslaer van Karoo-Ochse.

Duurste bul is verkoop aan Desmond Robertson vir R280 000.

Duurste koei- en kalf is verkoop vir R90 000.

Die gemiddelde prys op die 18 stoetbulle wat aangebied is, was R42 000, die gemiddelde prys op die 2 stoetkoeie- en kalwers was R65 000, en die gemiddeld op 7 dragtige stoetverse was R28 000.

Van links, Desmond Robertson (Santarific Santas), Steven Mathews (afslaer – Karoo Ochse), Jan Botma (Sombrero Santa Gertrudis stoet), Timmy Robertson (Dormerific Dormers) en Tiny Smith (ProagriMedia).

Kontakbesonderhede: Timmy Robertson, 079-493-0115, robertson12timmy@gmail.com

FACEBOOK:

Santarific Santa Gertrudis

Dormerific Dormers

Summer Sale 2022

INSTAGRAM:

@santarific_santa_gertrudis

@dormerific_dormers