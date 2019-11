Die Vaaldriehoek word dalk nog valer

This post is also available in: English

deur Jaco Cilliers

Die Vaaldriehoek bestaan uit die dorpe Meyerton, Vereeniging en Vanderbijlpark. Die gebied is bekend vir sy nywerheidsekonomie met maatskappye soos Arcelor Mittal, voorheen bekend as Yskor, en die nabygeleë Sasolaanleg in Sasolburg asook Eskom se Lethabo-kragstasie. Hierdie nywerhede is hoofsaaklik verantwoordelik vir die streek se ekonomiese oorlewing. Daar is ook steenkoolmyne in die omgewing wat die nodige steenkool aan die nywerhede lewer.

Glubay Coal (PTY) LTD is ‘n maatskappy wat ‘n nuwe oopgroefsteenkoolmyn beplan tussen Vereeniging en Meyerton. Die beplanning is om oor ‘n tydperk van die volgende 31 jaar die steenkool te ontgin en dan deur ‘n wasaanleg op die terrein, die steenkool voor te berei vir die uitvoermark.

Inwoners van die omgewing was ontstoke tydens ‘n gemeenskapsvergadering by ‘n plaaslike laerskool die afgelope Saterdag, 9 November 2019. ‘n Woordvoerder, Pierre Ronquest het verduidelik dat die gemeenskap nie gekant is teen mynbou nie, maar teen die ligging van die voorgestelde myn. “Die Vaaldriehoek sukkel reeds met lug- en waterbesoedeling. Die myn gaan hierdie probleme net soveel erger maak.”

Geldige besware is tydens die vergadering deur inwoners uitgewys. Verswakte eiendomswaarde, beskadiging van infrastruktuur, gesondheidsrisiko’s en die impak van die myn op natuurlike hulpbronne is as groot bekommernisse gelys.

Die ligging van die myn gee ook rede tot kommer. Die beplande gebied beslaan sowat 2 500 hektaar met 1 300 hektaar waar grondversteuring sal plaasvind. Die myn grens teenaan die noordelike woonbuurte van Vereeniging en gaan ‘n verlies aan landbougrond tot gevolg hê. Die grensdraad van die myn sal binne ‘n kilometer van die omliggende woonbuurte, asook sommige skole gespan word.

‘n Plaaslike boer, Pieter Hamman verduidelik dat ‘n deel van die myn op omtrent 700 hektaar van sy grond beplan word. “Dit is nie net die grond nie, maar ook die ondergrondse waterbronne waaroor ons bekommerd is. Die omgewing het baie plotte en kleinhoewes wat nie toegang tot munisipale water het nie. Al hierdie mense wat op boorgate staatmaak gaan sonder water wees wanneer die myn die massas water onttrek vir die wasproses,” vertel Pieter.

Belanghebbendes kan deel word van die gesprek deur hulle naam en van na 063-385-0198 te stuur om gereeld inligting te ontvang. Reëlings vir vergaderings en belangrike dokumente word hier deur die gemeenskapsforum gedeel. Dit is nie ‘n kletsgroep nie.