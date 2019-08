Die tweede NAMPO Kaap is om die draai

This post is also available in: English

NAMPO Kaap is van 4 tot 6 September 2019 by Bredasdorppark in Bredasdorp. Die skou spog vanjaar met meer uitstallers (400) as verlede jaar.

Die skou het verlede jaar 16 245 besoekers gehad en dit het ook ‘n groot inspuiting vir die dorp beteken.

Vanjaar is daar ‘n paar nuwe dinge om na uit te sien en die Nedbank-blomme uitstalling met sy mooi blomme is vanjaar weer daar, en nog groter.

Die hekke maak 08:00 oop en sluit weer 17:00.

Kaartjies is aanlyn by TicketPro beskikbaar of by die hekke:

Volwassenes: R60 aanlyn, R70 by die hekke

Skoolkinders: R20 aanlyn en by die hekke

Hier is die NAMPOkaart: