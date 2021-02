This post is also available in: English

In 2018 het ProAgri ‘n getroue vriend en werknemer, Stefan van Wyk, verloor. Die Tuli Genootskap het ook ‘n wisseltrofee spesiaal vir hom geskep weens sy betrokkenheid by die Tuli’s.

Die Stefan van Wyk wisseltrofee toekenning is deur ‘n Tuli Genootskap Toekenningsaand oor Zoom aan Ed Clarke, HBH Tuli Stoet: Dortrech, Oos- Kaap, gegee.