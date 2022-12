Die toetse bewys: SA saffraan ding mee met die beste in die wêreld

Artikel voorsien

Op grond van onlangse organoleptiese (sintuiglike) toetsing het die plaaslike saffraanvervaardiger, Saffricon, se produkte topgradering van ՚n vooraanstaande Suid-Afrikaanse multinasionale kleinhandelaar ontvang.

Dié waardebepalingstoets het ingevoerde saffraan onder die kleinhandelaar se eie handelsmerk ingesluit, asook ingevoerde saffraanprodukte vanaf Spanje en Iran, laasgenoemde synde die wêreld se grootste vervaardiger met ՚n markaandeel van meer as 90%. Die assesseringskriteria was visuele trefkrag, die balans tussen smaak en geur, geurintensiteit, tekstuur en mondgevoel (die fisieke sensasies wat voedsel of drank in die mond veroorsaak, in teenstelling met smaak). Saffricon was die enigste deelnemer wie se produkte agt of meer uit tien in elk van hierdie kategorieë behaal het. Saffricon-stigter en -direkteur Bennie Engelbrecht sê die toetsingsresultate bevestig wat hulle nog altyd gesê het.

“Die saffraan wat ons in Suid-Afrika verbou, het ՚n kenmerkende geur en aroma. Saam met die ISO 3632-klassifikasie wat ons onlangs verwerf het, bied dit verdere bewys van ons volgehoue verbintenis tot uitsonderlike gehalte,” verduidelik hy.

Volgende mylpaal: Wêreldspelerstatus

Bennie wys daarop dat Saffricon se doelwit nog altyd was om met betrekking tot kwantiteit sowel kwaliteit ՚n beduidende speler in die wêreldmark te word. “Die toetsing bewys deur en deur dat ons gehalte hoogstaande is. Kom dit by volume, is ons gereed om binne die volgende agt tot tien jaar aansienlike hoeveelhede saffraan te begin produseer,” sê hy.

Corné Liebenberg, bemarkingsdirekteur van Saffricon-vennoot Laeveld Agrochem (LAC), sê die toetsresultate bevestig dat dit die regte besluit was om saffraan in Suid-Afrika te begin verbou met die oog op die vestiging van ՚n bedryf wat op die uitvoermark gerig is.

Corné wys daarop dat saffraan nie net ՚n hoë-waarde spesery is nie; dit is ook ՚n relatief lae-risiko gewas wat op so min as ՚n kwart hektaar grond verbou kan word. “Dit maak saffraan ideaal vir kommersiële boere wat wil diversifiseer terwyl dit ook ՚n optimale geleentheid skep vir die miljoene Suid-Afrikaners wat op ՚n klein skaal na landbou wil uitbrei om uiteindelik ՚n goeie bestaan daaruit te maak.

“Ons eerste prioriteit is om mense te help om hulle eie gewasse te verbou en kos op die tafel te sit, wat ons reeds deur middel van verskeie projekte doen. Om by saffraanboerdery betrokke te raak, is egter ՚n verdere stap in die regte rigting wat voornemende boere bemagtig om hulle eie inkomste te genereer en selfonderhoudend te word,” verduidelik Corné.

Proefpakkette vir voornemende boere Sedert hulle bekendstelling verlede jaar, het Saffricon sowat 385 saffraan-proefpakkette verkoop aan voornemende boere in al nege provinsies, asook Botswana, Namibië, Lesotho en Zambië. Die doel van hierdie pakkette is om boere in staat te stel om die lewensvatbaarheid van saffraanverbouing te toets voordat hulle boerdery op ՚n groter skaal oorweeg.

Elke pakket bevat ongeveer 500 tot 700 voorbereide knolle asook ՚n planten kwekershandleiding, kunsmis, AgriTechnovation-ondersteuning deur LAC, ՚n NviroTek- en Agri Technovationgrondontledingstel en toegang tot die MYFARMWEB-platform om data te moniteer. Daar is tans twaalf kommersiële saffraanboere aan boord wie se aanplantings die spektrum van 1 000 tot 600 000 knolle dek. Corné sê altesaam 20-miljoen knolle is tot op hede aangeplant. Een keer per jaar, onder gunstige omstandighede, vermenigvuldig elke knol sowat drie keer ondergronds. “Om dit in perspektief te plaas; een hektaar wat met knolle beplant word, sal teen jaar vier genoeg knolle vir 24 hektaar hê,” verduidelik hy.

Oorkoepelende organisasie vir bedryfstoesig

Nog ՚n Saffricon-hoogtepunt vanjaar was hulle eerste kwekerskonferensie in Augustus, waartydens die Association of Saffron Southern Africa (ASSA) bekendgestel is. Bennie beskryf ASSA as ՚n sambreelorganisasie wat in ՚n toesighoudende hoedanigheid vir die Suider-Afrikaanse saffraanbedryf dien.

“Dit is deurslaggewend belangrik dat ons ՚n oorkoepelende liggaam het om toesig oor die bedryf te hou, veral namate meer boere aan boord kom en die bedryf groei,” verduidelik hy. Die vereniging sal ondersteun word deur ՚n tussentydse komitee wat die grondwet sal uitvaardig en verseker dat alles in plek is vir die amptelike inwerkingtreding van lede se pligte. Bennie voeg by dat dit vir voornemende boere belangrik is om hulle knolle te koop by ՚n onderneming soos Saffricon wat noodsaaklike ondersteuning vir die suksesvolle verbouing van saffraan bied.

“’n Hele paar nuwe kwekers het al hulle vingers verbrand. Dit beklemtoon die belangrikheid van ՚n organisasie soos ASSA wat geakkrediteerde knolverskaffers aan voornemende kwekers sal bekendstel,” verduidelik hy. Corné sê om knolle by Saffricon, die baanbrekers van die Suid-Afrikaanse saffraanbedryf te koop, verseker kwekers se toegang tot die mees vooraanstaande speler in die plaaslike mark.

“Kwekers wat hulle knolle by ՚n ASSA-geakkrediteerde verskaffer soos Saffricon koop, kan ook staatmaak op die gewaarborgde terugkoop van hulle geoeste saffraan,” voeg hy by.

Ontwikkelingsprogram binnekort bekendgestel

Saffricon is ook besig met die ontwikkeling van die Saffron Incubation Program (SIPS) wat gemik is op projekte wat deur gemeenskappe en die regering befonds word. Die maatskappy sal oor ՚n verlengde tydperk opleiding en ondersteuning verskaf om die suksesvolle uitrol van die program te verseker. Saffraan is verreweg die duurste spesery in die wêreld, vandaar die beskrywing daarvan as “rooi goud”.

Die plaaslike kleinhandelprys kan tot R250 per gram (of R250 000 per kilogram) bereik. Hierdie hoë prys kan toegeskryf word aan arbeidsintensiewe oesmetodes, van die pluk van die blomme tot die verwydering van die saffraandrade, wat alles met die hand gedoen word. Daarbenewens is sowat 150 000 blomme nodig om ՚n enkele kilogram “rooi goud” te produseer.

Topopbrengste vir topgraad saffraan

Bennie sê Saffricon sal plaaslike boere tot R100 00 per kilogram vir topgraad saffraan betaal. “Ons wil ՚n hoë-gehalte produk vestig en in stand hou. Daarom is dit noodsaaklik dat boere voldoende vir hoë-graad saffraan vergoed word,” verduidelik hy. Saffricon se bestellings vir die 2023-seisoen het op 1 Oktober geopen.

Opsies sluit in verskillende hoeveelhede knolle vir kommersiële produksie, die proefpakkette en ՚n tuinierspakket wat ideaal is vir kwekers wat ՚n paar knolle vir persoonlike gebruik in hul tuine wil plant. Vir meer inligting, besoek gerus Saffricon se webwerf by saffricon.com Nog ՚n hoogtepunt van die nuwe seisoen is die bekendstelling van Saffricon se Saffron Red Gold Experience, ՚n luukse pakket bestaande uit een gram Suid-Afrikaanse saffraan, ՚n doelontwerpte stamper en vysel en ՚n tangetjie waarop Saffricon se logo gegraveer is.

Vir meer inligting, kontak vir Anel Engelbrecht by (+27)71-431- 0249, stuur ՚n e-pos na info@ saffricon.com of besoek hulle webwerf by www.saffricon.com.