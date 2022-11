Die toekoms is hier: Jupidex bly aan die voortou van presisietegnologie

Vir baie boere is presisieboerdery die begin van die winspad. Jupidex se presisietegnologie bied die boer die toerusting en kennis wat hom in staat stel om met minder insette meer uitsette te lewer. Die Jupidex-groep is daartoe verbind om die boer te dien met die beste en mees gevorderde presisietegnologie.

Sedert die laat 90’s belê die Kverneland-groep (die voorloper van Jupidex) sterk in die ontwikkeling van slim presisieboerderytegnologie wat daarop gemik is om die praktyk van gewas- en veeboerdery makliker, akkurater en beheersd te maak.

Christopher Laubscher, produkspesialis by Jupidex, vertel: “Wanneer daar besluite geneem word oor watter toerusting om te koop, is dit nie altyd maklik om die optimale oplossing in die breë markaanbod van vandag te vind nie. Tegnologie ontwikkel vinnig, met trekkers en toerusting wat toenemend toegerus word met hoëtegnologieelektronika. Ons verstaan hierdie kompleksiteit en ons is daartoe verbind om boere van maklike, maar gevorderde, boerderyoplossings te voorsien.

Komponente van die Waatic-stel wat aan die spuite gemonteer word vir verbeterde gewasbeskermingstoepassings.

“Ons sleutelbasiskomponent is die ISOBUS-tegnologie van die implemente, en IsoMatch-terminale om van inligtingstegnologie soos GPS-leiding, beheerstelsels, sensors, veranderliketempotegnologie, outomatiese hardeware, telematika en sagteware gebruik te maak. Ons sien dit in die lig dat jy jou plaas bestuur as ՚n suksesvolle sake-onderneming,” beklemtoon Christopher.

Akkurate kunsmistoediening

Die Jupidex-groep is trots om aan te kondig dat alle kunsmisstrooiers met ՚n Geo-lisensie verkoop word. Die Jupidex-groep is ook die enigste maatskappy wat dit aan die boere bied.

Wat beteken dit vir die boer?

Jupidex se kunsmisstrooiers is ISOBUS-gereed en integreer met enige trekker se sagtewarestelsel. Alle ISOBUS-versoenbare Vicon-kunsmisstrooiers (wat ook nou deelvorm van die Kverneland reeks en uitegeken kan word aan die groep se handelsmerk op die strooier) kan standaard veranderlike koersbeheer doen. Dit word gedoen volgens ՚n voorskrifkaart wat in kombinasie met die GPS-stelsel werk. Die kunsmisstrooier verander sy plasing outomaties op grond van ՚n voorafbepaalde en plekspesifieke verspreidingsvoorskrif.

Christopher sê: “Dit bied die boer die vermoë om uiters akkuraat op sy lande te werk, en nog ՚n voordeel is die besparing op trekkers, diesel en arbeid. Ons help boere om kostes bespaar en probeer dinge so maklik as moontlik maak vir die boer, gedurende en na die die verkoop van die strooier.”

Toekomsgedrewe IsoMatchtegnologie

IsoMatch-presisieboerderytegnologie stel jou in staat om jou boerdery as ՚n sake-onderneming te bestuur. Tyd is geld en om die hoogste produktiwiteit te kry, kan geen tyd vermors word nie. Daarom is vinnig die sleutelwoord vir hierdie terminale in die IsoMatch-reeks.

Slim beheerstelsel vir gewasbeskermingstoepassings

Die Pudamategniek stel boere instaat om kunsmis akkuraat toe te dien, waar dit nodig is.

Die Jupidex-groep is opgewonde om te noem dat die Waatic-stel as basistoerusting in die nabye toekoms met elke spuit verkoop sal word. Jupidex is ook die eksklusiewe invoerder en verskaffer van Waatic in Afrika.

Waatic is in 2018 in Spanje gestig, en Jupidex voer sy slimbeheerstelsel vir gewasbeskermingstoepassings in. Waatic bied slim tegnologie vir enige lugblaas-spuit en is versoenbaar met al die Andreoli en CarraroSpray-spuite.

Die beheerstelsel bied funksies soos:

Toedieningsverstellings volgens spoed of voorskrifkaart

Vloei-, druk- en GPS-data word konstant gelees en geberg vir spuitprogrambestuur

Sensors beheer die aan- en afskakeling aan die einde van rye en tussen klein bome

Beheer van bedryfskoste

Spesiale module vir groot plantasies of diensmaatskappye

Pudama maak presisie-kunsmisplasing onder mieliesaad tydens plantwerk moontlik.

“՚n Groot voordeel van die Waaticbeheerstelsel is dat ՚n wisselende toediening volgens ՚n voorskrifkaart na die toepassing opgelaai kan word. Met die hoofbeheerpaneel op rekenaar maak dit die beheer- en moniteringproses van spuitprogramme vanuit die kantoor moontlik,” verduidelik Christopher.

Christopher voeg by: “Die Universiteit van Politencica De Catalunya het reeds ՚n studie uitgevoer rakende die gebruik van die veranderlike toediening en het bevind dat daar tot 20% besparing is in vergelyking met normale verbruik.”

Die slim spuitprogram moniteer die vloei, druk en spoed deurlopend. Veranderlike toediening verseker akkurate toediening selfs wanneer spoed verminder of versnel word, wat ՚n baie meer egalige produktoediening verseker.

Die Waatic-stelsel neem alle inligting van jou boord of land in die kuberwolkstelsel op, sodat dit na die tyd besigtig en hersien kan word.

Bykomend tot die standaardtoerusting sluit die Waatic-stel ook sensors in, wat die operateur help om die einde van die ry vroegtydig uit te wys, asook die identifisering van plante. Dit beteken dat die spuit ophou spuit as die sensors geen plante waarneem nie, of wanneer daar van een ry na ՚n volgende verskuif word, sodat daar geen vermorsing is nie.

“Al die inligting van die boord wat bespuit word, word ook opgeneem deur die kuberwolk-stelsel wat plekbepalende en gekarteerde data opneem wat na die tyd besigtig en hersien kan word, om meer ingeligte besluite te neem,” verduidelik Christopher.

Nog opwindende nuus is die bekendstelling van Pudama en SpotSpray wat teen 2023 beskikbaar gaan wees vir boere.

Optimale gewasbeskerming

Kverneland gaan nou ook ‘n stap verder met die SpotSpray-toediening wat gebaseer is op voorskrifkaarte, wat beteken dat slegs aangewese kolle gespuit word. Met SpotSpray kan kostes bespaar word deur die spuitvloeistof wat gebruik word te verminder en gesonde gewasse te beskerm teen onnodige behandeling. Dit beteken ook minder oesskade.

Meer mielies met minder kunsmis

Met SpotSpray van Kverneland kan kostes bespaar word deur minder spuitvloeistof te gebruik. Danksy hierdie tegniek word die onkruid plaaslik beheer, sodat minder vloeistof gebruik hoef te word.

Pudama is die naam van ՚n tegniek wat presisie-kunsmisplasing onder mieliesaad tydens plantwerk moontlik maak.

Christopher sê: “Die Pudamasamestelling verseker dat saad- en kunsmistoedienings deur ՚n sensor gesinkroniseer bly. Tot 25% minder kunsmis kan gebruik word sonder om opbrengs te beïnvloed.”

Na aanleiding van die mielieproduksie wêreldwyd is die idee agter Pudama om die produktiwiteit van kunsmis te verhoog, wat die ontwikkeling van jong plante bevorder en ook kunsmisdoeltreffendheid verhoog (vinniger gebruik van kunsmis en minder loging) wat die besparing van kunsmis moontlik maak.

Christopher vertel: “Die tegniek het ՚n groter voedingstofopname tot gevolg, omdat kunsmis net toegedien word waar dit nodig is, en dit keer dat oortollige nitraat en fosfaat in waterstelsels uitloog.”

Christopher verduidelik hoe dit werk: “Die Pudama-tegniek stel die wortelgroei van plante in staat om in die rigting van die kunsmis te groei. Die doel van hierdie stelsel is die voorsiening van kunsmis onder elke saadjie. Die kunsmis word met ՚n lugstroom geplaas wat ooreenstem met die saadafstand, 5 cm onder en na die kant van die saad. Pudama is 100% ISOBUS-gereed en ook 100% geïntegreerd met e-drive II-sagteware. Net een kliek om die stelsel te aktiveer, geen verdere aksie nodig nie.”

Konvensionele kunsmistoepassing (links) in vergelyking met Pudama (regs).

Christopher lig ook die hoofvoordele van die stelsel uit: Besparing van hulpbronne, kostes, asook die besparing van energie vir die produksie van kunsmis. Minder loging (grond) vir waterbeskerming, maar ook vir ander water (see) as gevolg van minder voedingstowwe vir seewier (alge). Verminderde omgewingsimpak (grond, diere en plante) en die beveiliging van voedselproduksie. Hoëspoedplant teen tot 15 kpu – beskikbaar op SX-ry, wat ook tyd bespaar in terme van logistiek en die opstel van masjiene. Kry maatskaplike aanvaarding van kunsmis- en gewasversorgings-produkte (nuwe ontwikkeling).

Die Kverneland-groep, Soest GmbH in Duitsland het in 2021 die NRW doeltreffendheidstoekenning vir die Pudama-presisieplanter ontvang. Hierdie planter is bekroon omdat dit hulpbronne bespaar en die grond teen oorbemesting beskerm.

Vir meer inligting oor Pudama en SpotSpray besoek gerus: https://ien.kverneland.com/News/Product-news/Archive-Product-News/Archive-2021/SpotSpray-only-spray-when-it-isneeded

Die Jupidex-groep is toegewyd daartoe om die nuutste landbouen presisietegnologie aan boere bekend te stel om met minder meer uit te kry. Besoek hulle webwerf by https://www.jupidex.co.za/ of kontak (+27)33-386 3574 vir meer inligting.