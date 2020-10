Die Tech Terrein-reis

This post is also available in: English

Met die aanbreek van 2020 het die landbouwêreld uitgesien na ’n goeie jaar. Die somergraanaanplantings het goed gelyk, die Zondo-kommissie was besig met sy werk en die wêreldekonomie het begin kop optel.

Maar die koronavirus het toegeslaan en onsekerheid het oor die hele wêreld gespoel. Suid-Afrika kon ook nie ontsnap nie en streng maatreëls vir inperking is in Maart afgekondig.

Alle byeenkomste is verbied en selfs al is landbou as noodsaaklike diens geklassifiseer, het die maatreëls ’n ingrypende invloed op landbouskoue, veilings en boeredae gehad. Dit was in hierdie omstandighede dat die saad vir die aanlynreeks, Tech Terrain, geplant is. John Deere Sub-Sahara Afrika het beplan om ’n hele reeks nuwe produkte by NAMPO bekend te stel, maar net soos ander landbougeleenthede is NAMPO eers uitgestel en toe later verander in ’n algehele virtuele skou.

Stephan Nel, bemarkingsbestuurder van John Deere Sub-Sahara Afrika, sê hulle het dinkskrums gehou oor hoe om steeds kontak met hulle kliënte te behou en om met die breër landbougemeenskap te kommunikeer.

“Met Covid-19 en die inperkings het al ons planne vir NAMPO tot stilstand geknars en ons moes ander planne maak om steeds ons boere te bereik. Ons spanne het idees begin ontwikkel om produkte virtueel bekend te stel en die konsep vir Tech Terrain het vorm begin aanneem. Ons wou goeie inligting in kombinasie met ons deurbraak-tegnologie op ’n interessante manier aanbied met die uiteindelike doel om voedselsekerheid in Afrika te verseker.”

“Ons het ’n risiko geloop, want niemand anders in landbou in Suid-Afrika het al hierdie pad geloop nie. Baie ander maatskappye het hulle advertensies en bemarkingsveldtogte teruggesny, maar ons het besluit om juis in te klim,” sê Stephan.

Die tydperk van inperking het in baie opsigte die gemeenskap gedwing om die digitale era gouer te betree as wat hulle verwag het. Dit het ook vrugbare grond voorberei vir ’n aanlynreeks gemik op landbou. Skielik het meer mense digitaal vergaderings begin hou, sake doen en selfs vermaak vind.

“Ons het gevind dat daar baie vooruitdenkende klante is wat die moderne tegnologie aangegryp het. Van die ouer geslag het ’n bietjie teruggeskop, maar hulle begin ook die waarde insien van die digitale inligtingswêreld,” sê Stephan.

John Deere se doel met Tech Terrain is om betroubare en inligtingryke inhoud wat verband hou met die John Deere-handelsmerk oor te dra. Stephan sê sprekers wat nie by John Deere betrokke is nie, is uitgenooi om aan die reeks deel te neem en daar was geen beheer oor die menings wat hulle sou uitspreek nie. Dit het egter bygedra tot die geloofwaardigheid van die inhoud. Die produksierooster vir die opnames van Tech Terrain was baie taai met die eerste uitsaaidatum gestel op 25 Junie 2020. Die John Deere-span het met Brand Republic begin saamwerk om die reeks te produseer. Al die ateljeegesprekke is voor ’n groenskerm afgeneem met ’n digitale ateljeestel wat deur Brand Republic ontwerp is.

Die spesiaal geskepte webwerf waarop die hele reeks geplaas word, moes blitsig gebou word.

“Dit was ’n uitstekende spanbougeleentheid met almal wat saamgewerk het na dieselfde doel. Aanvanklik sou net vyf of ses mense die praatwerk gedoen het, maar uiteindelik is besluit om ’n lekker breë span te betrek. Dit was ’n uitstekende projek en ons het dit baie geniet,” sê Stephan.

“Ons sien onsself as rigtinggewende denkers in presisielandbou en meganisasie. Ons streef daarna dat Afrika ’n sentrale rol in internasionale voedselsekuriteit moet speel en saam het ons die kennis en kundigheid om Afrika te help om nie net haar eie mense te voed nie, maar ook die res van die wêreld,” sê Stephan.

“Daar is baie geleenthede om die Tech Terrain-platform lewend te hou. As ons nuwe produkte het om bekend te stel, het ons reeds die digitale ruimte beskikbaar. Ons wil ook beter met die Afrika-mark kommunikeer. Daar is baie geleenthede om verder te gaan en op die platform uit te bou. Na elke uitsending bly die inhoud aanlyn sodat boere enige tyd daarna kan gaan kyk. Die bonusmateriaal op die Tech Terrain-webwerf is ook ’n kostedoeltreffende manier vir John Deere Sub-Sahara Afrika om met sy teikengehoor te praat. “Dit is nie regstreekse bemarking nie, maar dit is ’n kommunikasiekanaal wat ons in die toekoms kan aanhou gebruik,” sê Stephan.

Wat van die ondervinding voor die kamera?

“Dit was ’n nuwe en ook by tye ’n spanningsvolle ervaring vir ons, maar nou het ons ’n hele span wat gemaklik is voor die kamera. Ons het nader aan mekaar beweeg as span, skanse is afgebreek en nuwe verhoudings tussen afdelings is gebou, omdat ons saam aan ’n gemeenskaplike doel gewerk het.

“Ons het reeds in die korttermyn resultate gesien. Verkope van die 6B-trekker het ons verbaas. Die langtermyndoel bly egter om landbou te bevorder sodat elke boer wat met John Deere assosieer betroubare inligting kan kry om meer produktief en doeltreffend te boer,” sê Stephan.

John Deere stel dit ook ten doel om sy boodskap te Afrikaniseer as gevolg van die unieke uitdagings in die pad van boere in Afrika. “Ons wil meer plaaslike inhoud skep, spesiaal met boere in Afrika in gedagte.

“Ons het uitstekende terugvoering van regoor die vasteland ontvang en selfs van Amerika. Dit was harde werk en in een stadium het ek getel dat daar meer as 2 000 e-posse in verband met die projek heen en weer gestuur is, maar ons is baie tevrede met die uitkoms,” sê Stephan.

In ’n sekere opsig was Tech Terrain ’n goeie oefenlopie vir Graan SA se virtuele NAMPO in September. John Deere was een van die hoofborge en het ook sy eie opwindende virtuele vertoonlokaal, africashowroom.co.za, bekendgestel.

John Deere sal ook betrokke wees by ’n splinternuwe televisiereeks, African Farming, wat deur die Metro FM-uitsaaier, Angie Khumalo, aangebied gaan word. African Farming is geskep deur Landbouweekblad, Brand Republic SA en Media24 TV. Die reeks sal op Mzansi Wethu (DStv Kanaal 163) op Donderdae om 18:30 uitgesaai word met ’n herhaling op Sondae om 11:00. Dit het op 1 Oktober 2020 begin.