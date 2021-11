Die staat se elektrisiteits-monopolie is onvolhoubaar

This post is also available in: English

“Beurtkrag gedurende daglig-ure kan voorkom word”, sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou. “Vir ‘n land met oorvloedige sonlig en onafhanklike krag voorsieners (IPP’s) wat toustaan om son- en windenergie aan die netwerk te verskaf, is dit net onverstaanbaar dat hierdie latente krag nie in die netwerk benut kan word nie.”

Die realiteit is dat potensiële elektrisiteitsopwekkings-vermoë in Suid-Afrika reeds bestaan. Die verhandeling en verspreiding daarvan word egter aan bande gelê deur katastrofiese beleide van staatsbeheer, SEB vereistes, tenderpreneurskap en die monopolie van plaaslike owerhede in Eskom.

Intussen sê dr Jack Armour, kommersiële bestuurder van VL, dat die REIPPP (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement-program) uiters suksesvol was. Volgens Armour het hierdie projekte reeds 6.4GW se hernubare energie opgewek, 67 nuwe elektrisiteitsopwekkings-ondernemings geskep en 52 000 werksgeleenthede.

Sonder betroubare elektrisiteit word die totale voedselwaardeketting gedwing om gedeeltelik selfvoorsienend te raak teen enorme kapitale koste. Terselfdertyd moet boere steeds ‘n minimum van R2 500 per transformatorpunt per maand betaal vir toegang tot ’n kragnetwerk

wat faal. Veral opkomende en kleiner boere kan nie die alternatiewe kragopwekkingsopsies bekostig nie en word aan die genade van ESKOM oorgelaat, wat hierdie boere se produksievermoë beperk.

Hierdie omstandighede lei weer tot hoë koste vir die ekonomie en dra ook by tot verhoogde voedselpryse VL ondersteun die oproep dat ‘n onafhanklike bedryfskundige taakspan dringend aangestel moet word om die herstel van bekostigbare en volhoubare energieopwekking, berging en kragvoorsiening te lei om politieke beheer en manipulasie van Suid-Afrika se energiesektor te oorheers.

Vir die behoud van voedselsekerheid raak dit egter krities om die staatsbeheerde monopolie of elektrisiteit voorsiening en verspreiding te beëindig.

Bron: Vrystaat Landbou