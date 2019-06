Die spilpunt vir ’n leeftyd en meer: Reinke maak reën op jou plaas

This post is also available in: English

“Ek weet dalk nie baie nie, maar ek ken ’n spilpunt en ek kyk nie links of regs nie, ek kyk net vir ’n Reinke-spilpunt, want hulle is wêreldleiers in tegnologie,” sê James O’Kennedy, lusern-, graan-, soja- en sorghumboer van die plaas Doornkloof buite Swellendam. Hy het vyf Reinke-spilpunte wat sy boerdery getrou dien.

“Ek het twee 12-torings en drie 5-torings,” sê hy.

Reinke het hulle eerste spilpunt in 1968 in Amerika gebou en James het sy eerste Reinke-spilpunt in 1983 uit Amerika laat kom.

Reinke se Electrogator-spilpunt was die eerste spilpunt met spanne van meer as 30 meter en ’n eerste met hulle V-jack-vakwerkontwerp. Dit beteken dat die waterpyp knus bo-op ’n reeks onderstebo-V-vormige stutte rus.

James vertel verder: “Reinke is in alle opsigte beter: sy gehalte is beter, die torings is baie tegnologies gevorderd. Reinke-spilpunte het ook ’n baie ligter struktuur, sy pype en boë is nie so hoog nie, maar hulle hou langer.”

Reinke se president en vise-president het al die pad vanaf Amerika vanjaar se NAMPO besoek. Afrika is vir hulle ’n groot geleentheid en hulle was baie beïndruk met die skou. Foto van links: Chris Roth, president van Reinke, Patrick Ellis, verkoopsdirekteur vir Afrika en Jim Snyder, vise-president van Reinke.

Patrick Ellis, Reinke se verkoopsdirekteur vir Afrika, sluit by James aan en sê ook dat Reinke uitstaan oor hulle goeie handelaars en diens wat hulle lewer. “Reinke stuur elke jaar van sy tegniese ondersteuningspersoneel uit Suid-Afrika na Amerika toe vir opleiding.

Die hoë-treksterkte staal waarvan die Reinke-spilpunt gemaak is, is 50% sterker as die staal wat vir die mededingers se spilpunte gebruik word en dit is 20% ligter. Dit beteken daar is baie minder spanning op die stelsel se aandrywing (ratkaste en motors). Dit maak dat Reinke se spilpunte minder staan en minder herstelwerk nodig het.

Hoekom Reinke se spilpunt uitstaan:

• Hy het die opsie van blou Reinke ratkaste wat vir 10 jaar en 16 000 uur gewaarborg word.

Die blou ratkas kan nie misgekyk word nie en sal enige mededingende ratkas oorleef. Hy is duursaam, langlewend en het ook nuwe hoëwringkragratte wat vir ’n beter vragkapasiteit sorg. Ekstra lang balkboute maak dit moontlik om versterkte vellings te gebruik.

• Nuwe beheerpaneel – RPM (Reinke Precision Management) Advanced Plus:

“Dit maak die outomatisering van jou spilpunt baie beter want hy het meer opsies,” sê Patrick. Met RPM-beheerpanele kan boere van die basiese stelsel af opgradeer tot by Advanced Plus, of Touch Screen wat die toppunt van spilpuntbeheer is.

Advanced Plus-voordele:

• Aanpasbare skermbeeld

• Raakskerm wat maklik is om te

gebruik

• Uitgebreide keuses

• ReinCloud-Ready® vir afstandbeheer en -monitering

• 5-jaar waarborg

• ’n Boer kan dan verder met

ReinCloud Ag-datadienste (die toepassing [app] wat die boer vanaf sy foon beheer) die spilpunt aan en afskakel. ReinCloud is aanlynsagteware wat die boer help om veld- en besproeiingsdata in een maklike toepassing saam te sit. Die toepassing is maklik om te gebruik, insiggewend en gebruik die jongste tegnologie.

ReinCloud sluit die volgende kenmerke in:

• Veilige datadienste

• Data wat georganiseer word volgens plek en streek

• Maklike toegang met jou foon

• Jy kry ’n boodskap/kennisgewing deur ’n teksboodskap, e-pos of die toep

• Kan jou grondvog meet

• Stel verslae op

• Bied data wat jy kan deel

• Kan data in grafiekvorm aanbied

• Gee satellietbeelde

• Reinke het ’n buigsame driewieltoringvoetstuk wat maak dat jy beter traksie in jou land het omdat die gewigsverspreiding meer eweredig is. Al drie bande bly te alle tye op die grond en dit verminder die gewig op elke band.

• Ultravioletbestande Reinke V-ringseël

Elke V-ringseël is veilig in die pyp geplaas sodat dit teen die verwering wat UV-strale veroorsaak beskerm word.

Die Reinke V-ringseël koppel twee pype se flense aan mekaar sonder ’n plastiek-tussenstuk, sodat geen sterkte van die struktuur verlore gaan nie. Verdermeer sal die flense wat verbind word nie uitsak, hard of pap word of moontlike swakplekke vorm wat later tot die nodigheid van herstelwerk sal lei nie. Maar dit is nie al nie: Die V-ringseël vorm geen rif of uitsteeksel wat watervloei belemmer soos wat die plastiek-T-pakstuk doen nie. Dit alles verseker dat die V-ringseël die doeltreffendste moontlike manier is om pype aan mekaar te koppel.

• Reinke se dubbelwand-toringkas bied ’n vogvrye omgewing vir elektriese komponente, want kondensasie kan nie daarbinne plaasvind nie. Die materiaal waarvan die kas gemaak is en die unieke ontwerp sorg vir ’n toringkas wat baie lank hou en sy inhoud doeltreffend beskerm. ’n Meganiese veiligheidskoppelaar sorg dat niemand die kas kan oopmaak sonder om eers die kragtoevoer na die toring te ontkoppel nie.

Kontak Patrick Ellis by 083-326-9058 vir meer inligting oor Reinke-spilpunte, of stuur vir hom ’n e-pos na patrickellis@reinke.com. Vind ook jou naaste handelaar op hulle webwerf: www.reinke.com