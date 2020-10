Die spilpunt spesiaal vir jou: Talbert verstaan boerdery in Suid-Afrika

This post is also available in: English

’n Spilpunt wat uit eie bodem gebore en ontwikkel is, beteken begrip vir plaaslike omstandighede en dat daar altyd plaaslike ondersteuning sal wees. Toe die Steyls 28 jaar gelede begin het om spilpunte te ontwikkel, het hulle besluit dat ’n Talbert-spilpunt nommerpas moet wees vir enige boer wat deeglik wil besproei.

’n Talbert bly draf van turf tot sand en benat van tamaai mieliesirkels tot ’n lappie lusern vir die skape deeglik en ekonomies. Talbert se mense verstaan die boer se behoefte en sorg dat elke stelsel doelmatig ontwerp en opgerig word. Die doel is optimale gewasproduksie en wins. ’n Talbert-spilpunt word ontwerp vir maklike gebruik en jare se probleemvrye werking.

Talbert span die jongste tegnologie saam met net die beste materiaal in om te verseker dat hulle spilpunte doeltreffend werk. Alle staalkomponente word volgens streng SABS 763-standaarde met ’n warmdoopproses versink. Die pypwande is 3,5 mm dik. Swaardiens A-raamstrukture verseker probleemvrye werkverrigting, ook in uiterste omstandighede.

Talbert vervaardig elke spilpunt in sy eie fabriek, wat die hoogste gehaltestandaarde handhaaf. Dit verseker ook dat daar altyd onderdele en toebehore beskikbaar is. Baie aandag word gegee aan die sterkte en stabiliteit van die sentrale toring as hartklop van die stelsel.

Goedgekeurde swaardiens-ratkaste dryf Talbert-spilpunte aan. Sou daar iets buitengewoons gebeur dat ’n ratkas breek, is daar landwyd ’n volledige reeks onderdele en instaaneenhede beskikbaar.

Spesiale eienskappe:

• Sandvangers, ’n standaardbykomstigheid in al die oorhange, sorg dat die laaste spuitstukke nie verstop nie en maak skoonmaak maklik.

• ’n Sterk lig op die laaste toring maak dit moontlik om selfs in die nag, wanneer dit optimale besproeiingstyd is, te sien waar die spilpunt is en sy vordering dop te hou.

• Die unieke Talbert-seëls word van hoë gehalte rubber vervaardig en word heeltemal toegebou om hulle teen skadelike UV-strale te beskerm.

• Die weerbestande beheerpaneel is ontwerp om die beheer van die stelsel maklik en veilig te maak. Ingeboude sensors skakel die spilpunt af as die waterdruk te laag is.

’n Landwye handelaarsnetwerk ondersteun Talbert-spilpunte om flinke, kundige diens oral in die land te verseker. Jannie Steyl, stigter van Talbert, sê: “Net soos ons spilpunte aanhou loop op die plaas, loop ons ’n pad saam met die boer. Ons span streef daarna om enige spilpunt wat weens ’n probleem gaan staan binne 24 uur weer aan die werk te kry.”

‘n Talbert-spilpunt staan stewig en maak deeglik nat – jaar na jaar na jaar.

Vind meer uit oor Talbert se produkte by Douw Steyl by 082-451-3754, Arno Steyl by 072-344-0683, die kantoor by 051-435-7778, of stuur ’n e-pos aan douw@talbert.co.za of arno@talbert.co.za. Loer ook op www.talbert.co.za.