Die reuse Versatile-trekker is hier: Nou kan ‘n boer mos bóér!

‘n Skitterende toonbeeld van trekkrag, vastrap en doeltreffendheid – dit is die gedugte Versatile-trekker wat JWL Landbou nou uit Kanada invoer.

Boere was beïndruk toe hulle die Versatile-trekkerreeks onlangs in Hoopstad se moeilike sandlande in aksie gesien het. Die reuse trekker is sterker as ‘n hele klomp spanne osse, eenvoudig om te gebruik en maklik om te versien en te onderhou. Wat meer kan ‘n boer begeer?

Die hart van die Versatile is die bekende en betroubare Cummins-enjin met ‘n verplasing van 15 liter – dit grootste enjin in sy klas. Die enjin se verbeterde wringkragkurwe sorg vir doeltreffender werkverrigting, laer brandstofverbruik en ‘n langer enjinlewe, sê Werner Nel, besturende direkteur van JWL Landbou. “Hierdie doeltreffendheid lei tot verhoogde wins, nie net deur middel van kostebesparing en beter, vinniger werk nie, maar ook deur die laer totale koste van eienaarskap.”

Versatile en Cummins se suksesvolle vennootskap is oor die afgelope vyftig jaar gevestig en Cummins Suid-Afrika is ook die waarborgverskaffers vir al die Versatile-trekkers in Suid-Afrika.

Versatile-trekkers is bekend vir hulle duursaamheid en betroubaarheid, want hulle gebruik net onderdele van die hoogste gehalte wat die bedryf kan bied. Verder is die trekker modulêr ontwerp en vervaardig om onderhoud, diens, herstelwerk, staantyd en bedryfskoste te verminder. Hy het afsonderlike oliekompartemente vir sy ratkas, hidrouliese stelsel en buiteboordse planeetratstelsel.

Algemene onderhoud kan ook in ‘n japtrap voltooi word, wat bydra tot operasionele doeltreffendheid – die trekker werk vir jou; jy werk nie vir hom nie.

Die veelsydige Versatile-trekkers is in verskillende modelle beskikbaar:

Versatile DeltaTrack

Die 2018-Versatile DeltaTrack is in drie modelle beskikbaar: Die 520DT/570DT en 620DT met kraglewering van 362 tot 429 kW (387 tot 426 kW maksimum kraglewering). Hierdie modelle bied 15% meer trekkrag op die grond as hulle voorgangers en verhoogde wringkrag regdeur die kragkurwe.

Die DeltaTrack se vernuftige dubbelas-draaistel (“bogie”) onderskei hom van sy mededingers en verhoog vastrap deurdat die draaistelle in twee rigtings kan skarnier, terwyl mededingers net vaste midrollers het.

Die dubbelas se tweerigtingskarnier verskaf deurlopende volle vastrap en kragoordrag na die grond. Dit verminder skokke wanneer die trekker oor ruwe terrein soos deur spilpuntspore moet ry en verseker deurgaans ‘n gladde rit.

Die slim ontwerpers het die DeltaTrack se brandstoftenk in die middel van die trekker geplaas sodat die gewigsverspreiding deurgaans presies dieselfde bly. Mededingers se brandstoftenks aan die agterkant verander die gewigsverspreing en versteur die balans namate die tenk voller of leër is.

Versatile knaktrekkers

Regoor die wêreld is Versatile se vierwielaangedrewe, geartikuleerde trekkers bekend en gesog vir hulle duursaamheid, betroubaarheid en doeltreffendheid. Hierdie trekkers is die samevoeging van die heel beste wat die bedryf kan bied om die beste diens met die minste staantyd te lewer.

Ses modelle (395, 425, 460, 520, 570 en 620) is beskikbaar met kraglewering van 280 tot 429 kW en maksimumkrag van 300 tot 426 kW.

Die trekkers is eenvoudig en funksioneel ontwerp sodat dit maklik is om te gebruik en ewe maklik om te diens.

Danksy die verbeterde krag- en wringkraglewering van die gedugte Cummins-enjins en die rewolusionêre Versatile-aandryfstelsel lewer die trekkers uitmuntende resultate waar hoë trekkrag teen lae enjinomwentelinge benodig word.

Versatile-trekkers bied meer waarde vir geld en verminder nie net die aankoopuitgawe nie, maar ook die bedryfskoste vir die boer.

Met wie het jy te doen?

Versatile

Versatile is die eerste massavervaardiger van vierwielaangedrewe knaktrekkers. Met volgehoue trekkerproduksie vanaf 1966 is Versatile een van die mees gevestigde trekkervervaardigers in die wêreld.

JWL Landbou

Die invoerder en verspreider van Versatile-trekkers in Suid-Afrika is JWL Landbou, wat ook ‘n wye reeks ander landbouwerktuie van die hoogste gehalte aan tevrede boere regoor Suid-Afrika verskaf vanaf hulle hoofkantoor in Ermelo.

JWL Landbou hou ‘n groot reeks onderdele in voorraad en lewer ‘n uitstekende naverkopediens aan al hulle kliënte.

Vir meer inligting oor Versatile-trekkers en die wye reeks ander werktuie wat JWL Landbou bied, praat met Werner Nel by 079-506-7495 of stuur ‘n e-pos na werner@jwl.co.za.