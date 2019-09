Die perfekte spuit sonder spyt: John Deere vergroot jou oes en verhoog jou gehalte

This post is also available in: English

Spuitstof is duur, diesel is duur, arbeid is duur en tyd is duur. Geen boer kan dit bekostig om ’n spuit op en af in ’n boord of wingerd te laat ry sonder om peste en plae met die maksimum doeltreffendheid te beheer nie.

Daarom koop die wyse boer die regte spuitstof en spuit dit met presies die regte spuit vir die gewas: John Deere. Dit is die resep vir doeltreffende en winsgewende boerdery met die uitskakeling van onnodige verliese. Regdeur die plante se groei- en produksiesiklus moet die boer gereeld peste en plae bespuit om dit doeltreffend te bestry … en dit is waar John Deere as die boer se perfekte spuitvennoot na vore tree.

Maar peste en plae is nie waar die spuit se rol eindig nie. Die ekonomiese werklikheid wat ’n boer in die gesig staar, is dat hy die maksimum produksievolume van die hoogste gehalte moet lewer as hy wil oorleef en verseker dat sy boerdery winsgewend is. Die mikpunt van ’n groot, gesonde oes is net haalbaar as die nodige blaarvoeding en groeireguleerders ook deur ’n doeltreffende spuit toegedien word.

’n Doeltreffende ontwerp met die korrekte windstroom en -volume om die plante se blare te warrel sodat albei kante van die blare deeglik benat word, verseker dat die chemikalieë diep genoeg indring om by die vrugte en stam uit te kom.

Dit alles beteken dat die boer dit nie kan bekostig om enigiets minder as ’n bul van ’n spuit as produksiebondgenoot te betrek nie – en met John Deere se reeks spuite is jy verseker dat jy die allerbeste en allerdoeltreffendste kry.

John Deere bied die boer ’n wye reeks spuite sodat jy kan kies presies wat vir jou die beste werk, en John Deere se agente en handelaars help jou om die regte keuse te maak.

In die ontwerp van John Deere-spuite is die grootste en belangrikste vereistes deeglik in ag geneem, naamlik:

• Konstante, eweredige en presiese toediening van chemikalieë

• Besparing van chemikalieë

• Besparing van brandstof

• Betroubaarheid en robuustheid

• Operateursvriendelikheid sodat dit maklik is om met hulle te werk

• ’n Slanke ontwerp verseker dat geen blare of takke beskadig word wat verliese aan produksie kan veroorsaak nie

John Deere bied die druiwe- en vrugteboer ’n spuit nommerpas vir elke doel.

Kyk wat kan jy kies:

• Die John Deere M100-reeks is nommerpas gemaak om vrugte, druiwe en sitrus te bespuit

• Die R100-reeks is vir sitrus ontwerp

• Die M200-reeks is net die regte spuit vir olyfboorde

• Die R300-reeks is John Deere se perfekte oplossing vir wingerdbespuiting

Binne hierdie reekse is daar boonop verskillende pompgroottes en pomptipes om van te kies om jou spesifieke omstandighede ten beste te pas. Daar is ook ’n verskeidenheid tenkgroottes om te verseker dat John Deere vir elke boer en elke boerdery presies die regte spuit voorsien.

John Deere-spuite is ook nou beskikbaar met die jongste tegnologie om die spuit se toediening en verstellings outomaties te beheer. Die pro-aktiewe moniteerstelsel verstrek aan jou al die nodige inligting oor die spuit se wer-king, soos grondspoed, omwentelinge per minuut, ure gewerk, hoeveel spuit-stof in die tenk oor is en drukking in die stelsel.

Die iPackage™ kan opgestel word om sekere funksies te moniteer. Alle inligting word op die “Crops Platform” geberg en dit laat jou toe om die ma-sjien op te stel en in te stel om by jou behoeftes en elke taak aan te pas.

Met ’n John Deere-spuit maak jy seker dat elke takkie en blaartjie deeglik bespuit word sonder om spuitstof, diesel of tyd te vermors.

Die iPackage™-stelsel is in drie verskillende pakkette beskikbaar:

iD package: Ultrasound plant detection skakel die spuit outomaties aan waar daar bome is en af waar daar niks is wat bespuit moet word nie.

iM package:

Dosisberekening volgens die volume van boomrye [Tree Row Volume (TRV)].

Grondspoedbeheer pas die dosis aan by die spoed waarteen die spuit beweeg. [System DPA (Ground Speed Control) for dose regulation.]

iS package: Lugstroomberekening en -beheer volgens die boomryvolume.

Wat jou behoefte en vereistes ook al is, daar is ’n John Deere-spuit vir jou. Kontak jou naaste John Deere-handelaar vandag nog om groot, gesonde oeste te verseker.