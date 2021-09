Die nuwe Steiger AFS Connect™-reeks: Krag ontmoet tegnologie

This post is also available in: English

Case IH het sy Steiger- en Quadtrac AFS Connect ™-trekkers in Suider-Afrika bekendgestel met nuwe modelle wat nou beskikbaar is om te bestel.

Die reeks sluit 12 modelle in met enjinkrag wat wissel van 400 (298 kW) tot 600 (447 kW) perdekrag. Die Steiger AFS Connect™ met wiele sal van 400 (298 kW) tot 600 (447 kW) perdekrag beskikbaar wees, insluitend drie spesiale Scraper-weergawes, terwyl die Quadtrac AFS Connect tussen 450 (335 kW) en 600 (447 kW) perdekrag beskikbaar sal wees. Verskeie opgraderings sal ingesluit word, soos ‘n herontwerpte kajuit vir meer gemak, asook ingeboude AFS Connect om nuwe produktiwiteitsvlakke te bereik.

Case IH AFS (Advanced Farming Systems) het reeds die maatstaf in die bedryf vir presisieboerdery in 1995 daargestel. Deur die jare het die handelsmerk sy AFS Connect-telematika-oplossing ontwikkel. ‘AFS Connect’ is nou deel van die nuwe Steiger- en Quadtrac-reeksname, want konnektiwiteit is nou ‘n integrale deel van die nuwe trekkers.

Werkeselkrag en -verrigting

Die nuwe reeks Steiger AFS Connect™-trekkers kan gekonfigureer word vir enige taak en is gebou vir ‘n verskeidenheid toepassings.

Die brandstofdoeltreffende PowerDrive-ratkas lewer vinnige skakeling en ‘n enorme 670 (499 kW) piek-perdekrag op die Quadtrac 600-model.

Die Steiger- en Quadtrac AFS Connect-trekkers beskik ook oor groter brandstoftenks om meer hektaar te beslaan voordat hulle hervul moet word. Produsente kan aanhou om lang dae te werk met tussenposes van 600 uur vir olieverandering en onderhoud op grondvlak om die bedryfskoste te verlaag en toerusting op die lande te hou.

Nebraska-trekkertoetse (die amptelike trekkertoetsprogram vir die Verenigde State wat trekkers toets volgens die parameters van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling) het bevestig dat Case IH Steiger- en Quadtrac-trekkers die kragtigste en brandstofdoeltreffendste trekkers in die bedryf is.

“Hierdie nuwe Steiger AFS Connect™-reeks verteenwoordig die toekomstige rigting vir die hele Case IH-trekkerreeks,” sê Alexey Savinov, Case IH Asia, Midde-Ooste en Afrika se Produkbestuurder vir Steiger.

Gevorderde tegnologie en optimale konnektiwiteit

Case IH se konnektiwiteitsoplossing, AFS Connect, is in die kajuit van die trekker gesetel, wat nuwe produktiwiteitsvlakke oplewer. Dit maak tweerigting-data-oordrag tussen die masjien en die bestuurder moontlik en stel plaasbestuurders in staat om hul boerdery, vloot en data vanaf hul kantoor of mobiele toestel te bestuur.

Die verbindingstelsel bevat drie sleutelkomponente; die AFS Pro 120-skerm, die AFS Vision Pro-bedryfstelsel en die AFS Vector Pro-ontvanger. Hierdie elemente stel gebruikers in staat om trekkerbestuur en presisieboerdery-funksies op te stel soos hulle verkies.

AFS Connect-tegnologie maak dit ook moontlik om die AFS-bedieningsskerm van die trekker op ‘n afstand te sien deur plaaseienaars, bestuurders en, met toestemming, die handelaars wat hul toerusting ondersteun. Dit kan help om probleme te identifiseer en dieper insig te verkry in hoe dit veroorsaak word en hoe dit aangespreek kan word.

“Die verbeterde verbindingsvlakke in die nuwe Steiger onderskei hierdie trekker, bied meer ondersteuningsfunksies, verminder stilstand en verhoog produktiwiteit,” het Savinov gesê.

“Van die diens-op-afstand funksie wat handelaars in staat stel om diensbehoeftes op ‘n afstand te identifiseer, tot die vermoë van sake-eienaars en bestuurders om hul bedrywighede te monitor – selfs van buite die kajuit – maak die Steiger AFS Connect-reeks ‘n pasaangeër vir ons bedryf,” hy het gesê.

Vir meer inligting oor die nuwe Steiger en Quadtrac AFS Connect™, of enige Case IH-masjinerie vir jou spesifieke toepassing, kontak jou plaaslike gemagtigde Case IH-handelaar of besoek www.caseih.co.za.

Bron: CNH Industrial Ag & CE