Die kuns van kunsmistoediening: FERTASA-konferensie

deur Jaco Cilliers

Boere moet seker maak dat hulle die regte tipe kunsmis en aanvullers vir hulle spesifieke grond toedien om winsgewend te wees. Wanneer die grondmonsters geneem en getoets word moet boere ook seker maak dat die laboratoriums op standaard is. Die is een van die sterk boodskappe wat hierdie jaar oorgedra is by die FERTASA Grondvrugbaarheid en Plantvoeding Simposium.

Die FERTASA-konferensie het vind vandag en more (21 en 22 Augustus) by die WNNR se Internasionale Konferensiesentrum plaas. Die tema vir die jaar is “Back to basics for the future”. Die sprekers is kenners op verskeie gebiede binne die wetenskap van grondbestuur.

Chris Gazey is verbonde aan die Departement Primêre Bedrywe en Streeksontwikkeling in Wes-Australië. Hy het voorbeelde gegee van hoe die boere daar nuwe grondbewerkingspraktyke en geïntegreerde grondbestuur toepas om suurheid in grond te verminder.

Prof Jude Odhiambo van die Universiteit van Venda het die afgevaardigdes toegespreek oor die verweringsprosesse van grond.

Prof Leon van Rensburg, verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, het ‘n voorlegging aangebied oor elektro-magnetiese induksie en die gevolge daarvan op fisiese grondeienskappe.

Die paneelbesprekings het goeie reaksie van die gehoor uitgelok. Kongresgangers het die geleentheid gebruik om vrae aan die aanbieders te vra om sodoende meer inligting en duidelikheid te kry oor die onderwerpe wat aangebied is.

Chris Gazey, Prof Jude Odhiambo en Prof Leon van Rensburg.

Ander aanbieders sluit in Vossie Wilsnach en dr Louis Ehlers van Omnia, dr Johan van Biljon van Kynoch en Martin Botha van Nutrico. Pius Floris van Nederland kom die gaste toespreek oor die verskil tussen grondbiologie en plantwortelbiologie. Jaco Marais van UPL OpenAg verskaf meer inligting oor bio-kunsmis en wat die voordele daarvan is.