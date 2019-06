Die jaarlikse Agri Gauteng Ekspo

This post is also available in: English

AGRI GAUTENG in vennootskap met AGRI SA, is trots om die 2de Agri Gauteng Ekspo aan te bied. Die ekspo vind plaas op Vleissentraal, Onderstepoort, op 7, 8 en 9 Augustus 2019 en toegang is gratis.

Die Agri Gauteng Ekspo is verbind daartoe om jong en opkomende boere, ongeag ras, geloof of geslag, bloot te stel aan ‘n bedryf wat die moontlikheid bied om volhoubare werkskepping te skep, en dus armoedeverligting te bewerkstellig. Dit vorm deel van die missie van Agri SA en Agri Gauteng en hul verbintenis om ‘n stabiele, winsgewende landbou-omgewing in Suid-Afrika te ontwikkel.

Die ekspo het TWEE PRIMÊRE DOELWITTE in gedagte.

‘n Inleiding tot ‘n bestaande landbou waardeketting. Die ekspo bied die perfekte platform om ‘n diepgaande begrip en vennootskap aan hierdie ketting te bied deur:

Op praktiese vlak opleiding oor alle landbousektore te bewerkstellig

Inleiding tot ‘n netwerk van bestaande boere, gemeenskappe en organisasies

Tegnologiebewustheid en -implementering

Blootstelling aan beskikbare markte

Produksie- en logistieke aspekte

Finansies

2. Praktiese blootstelling, opleiding en ontwikkeling van boerderypraktyke oor 11 fokusareas, insluitend maar nie beperk nie tot:

Lewende aandele ingesluit op beeste, skape, varke en bokke

pluimvee

suiwel

graan

groente

vrugte

byeboerdery

vissery

3000 besoekers het in 2018 aangesluit. Daar word verwag dat hierdie syfer vir die 2019 aanbod sal verdubbel.

Op grond van die suksesse van die 2017 en 2018-programme sal die ekspo weereens die weeklikse lewende hawe veiling wat by Vleissentraal aangebied word, ontsluit. Op al drie dae sal werkswinkels aangebied word oor alle aspekte van veeboerdery, insluitend inleidings tot varkboerdery, onthoring en merk van beeste en op-die-hoefbeoordeling van beeste, skape en bokrasse sowel as karkasbeoordeling.

Verder sal opleidingsinisiatiewe rakende bye- en wildsboerderye, en alles wat jy oor vertikale boerdery, hidroponika en chemikalieë moet weet, weer ‘n integrale deel van die feesprogram vorm.

Ander hoogtepunte van die ekspo sluit in:

• Skape, bokke en beesrasse sal op skou wees.

• Toegewyde opleidingsprogramme

Vitamiene en minerale vir vee

Toegang tot markte

Finansiële aspekte wat verband hou met die bedryf

Beskikbare toelaes en toegang tot hulle

Inleidings tot hidroponika, beheerde Landbou, en Tonnelplase.

Stedelike boerdery

Herkouervoeding

Bye en Visserye

Uitstallings oor groente en die baanbreker prosedures beskikbaar vir boerdery in hierdie sektor

Uitstallings oor graan, plaagdoders en waterbestuur

Uitstallings en opleiding oor meganika en boerderywerktuie

Besprekings oor vleis en karkasbeoordeling

‘n Karkasbeoordelingskompetisie

Bekendstelling aan markagente – die ideale geleentheid om diegene wat jou produkte beskikbaar stel op die mark, te ontmoet!

‘n Inleiding tot opleidingsprogramme op Tersiêre vlak.

Veiligheid, sekuriteit en mediese aspekte vir die boer en plaaswerkers.

As jy ‘n bestaande kommersiële boer, opkomende boer of ‘n jong opkomende landboustudent is, wat gretig is om geleenthede in die landbousektor te vind, kan jy nie hierdie ekspo misloop nie. Die ekspo sal jou eerstehandse kennis en blootstelling gee aan huidige beste praktyke, verskillende rasse en produkte beskikbaar! Kortom, dit is ‘n foto van wat die boerderybedryf kan bied, met ‘n direkte fokus op ontwikkeling en opleiding.

Hekke open om 09:00 en sluit elke dag om 17:00.

Bron: Agri SA en Agri Gauteng ekspo

Facebook Page: https://www.facebook.com/agrigpekspo