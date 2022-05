Die gras is groener waar Agrico ploeg

Die taai groen Agrico-skeurploeg op die plaas Rustgevonden.

Die dag toe Agrico se werktuie op Rustgevonden naby Ventersburg in die Vrystaat voet aan wal gesit het, is ՚n toppunt in grondbewerking bereik.

Thys Delport boer sedert 1968 op Rustgevonden. Hy is ՚n ware ambassadeur vir Agrico-werktuie omdat hulle ՚n kernrol in die sukses van sy plaas speel.

Thys het sewe Agrico-spilpunte waarvan die oudste een al vir 37 jaar getrou werk. Hy besit ook ՚n HSD 630 hoëspoed-skotteleg en ՚n splinternuwe T1000-skeurploeg.

Thys boer met mielies, suikerbone en koring.

Agrico HSD 630-skotteleg

Die Agrico-skotteleg op Rustgevonden is 4 meter breed en werk teen ՚n diepte van 160 mm. Die werkdiepte is verstelbaar met ՚n pen-in-gat-meganisme op die roller.

Die eg werk natuurlik die beste teen hoë spoed, want dit is waarvoor dit ontwerp was — hoe dan anders!

“Die HSD bewerk heel doeltreffend 35 ha per dag teen tussen 12 en 13 km per uur met ՚n 120 kW trekker. Die werktuig doen die werk wat dit veronderstel is om te doen heel gemaklik en akkuraat. Die wortelontwikkeling van die plante getuig hiervan. Dit is alles te danke aan die geoptimaliseerde skottelkonfigurasie wat Agrico vervolmaak het,” verduidelik Thys.

Die voordele van die HSD wat hy uitlig sluit in:

Verbeterde brandstofverbruik

Tyd- en kostedoeltreffendheid

Akkurate werksverrigting

Waarde vir geld

“Jy kan duidelik sien dat die HSD plaaslik ontwerp en vervaardig is,” verklaar Thys. “Agrico gebruik gevorderde materiaal en die beste vakmanskap. Die werktuig is ratelsterk, maar ook eenvoudig om op te stel en te gebruik.”

Thys Delport, boer, saam met Agrico se Bethlehem-span: Johan Joubert en Christo Hepburn.

“My verhouding met Agrico het vyftig jaar gelede begin toe ek besproeiing op my plaas nodig gehad het. Onlangs het ek Agrico-werktuie tot my boerdery toegevoeg en ek sal elke boer aanraai om dieselfde te doen.”

T1000-skeurploeg

Een van die grootste voordele van die T1000-skeurploeg is sy doeltreffende werking. Die geometriese ontwerp verseker goeie stoppelvloei en keer dat dit verstop omdat geen materiaal aan die tande klou of tussen die tande en die balk vasgevang word nie. Daar is dus geen onnodige stoppery om verstoppings te verwyder nie.

Skeurploegbewerking maak dit makliker vir reënwater om in die grond in te dring sonder om erosie te veroorsaak.

“Reënwater deurdring die grond dieper en stel plante in staat om langer sonder reën te oorleef,” verklaar Thys.

Grondbewerking met die T1000 bevorder ook sywaartse wortelgroei wat verseker dat gewasse voedingstowwe en vog verder kan gaan haal en beter kan absorbeer.

Die ideale werkdiepte van die Agrico T1000-skeurploeg is tussen 400 mm en 630 mm, afhangende van die omstandighede en die grondbewerkingsmetode.

“Thys ploeg tot ՚n diepte van 450 mm om die verdigtingslaag op te breek. Een van die voordele van Agrico se T1000 is die uitstekende manier waarop materiaal tussen deur die tande vloei sonder om te verstop,” sê Christo Hepburn, takbestuurder van Agrico in Bethlehem.

Thys Delport is honderd persent tevrede met sy nuwe T1000 Agrico-skeurploeg

Die T1000 is beskikbaar in modelle van 1 tot 17 tande, en met rame tot 8,5 meter breed. “Agrico se skeurploeë staan kop en skouer uit bo hulle mededingers, want die raamwerk is pasgemaak vir my behoeftes en die tande bestaan uit hoësterkte materiaal wat langer hou,” sê Thys.

Thys waardeer dat hy regstreeks met Agrico se kundiges kan werk. “Wat vir my die meeste uitstaan van Agrico, is hulle beskikbaarheid, duursaamheid, gehalte, naverkoopdiens en veral Agrico se integriteit,” sluit hy af.

Christo is die Agrico-kontakpersoon op wie se nommer Thys druk. Hy is net so opgewonde soos Thys oor die werksverrigting van Agrico se werktuie.

Om meer te hoor van die voordele wat Agrico se werktuie na jou boerdery kan bring, kontak Agrico by +27 (0)83-455-5423 of +27 (0)21-950-4111. Stuur gerus ook ՚n e-pos aan sales@agrico.co.za, of besoek hulle webtuiste by www.agrico.co.za.