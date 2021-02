Die CAT S62 Pro: Taai gereedskap vir tawwe omgewings

This post is also available in: English

Jy kies tog jou toerusting en gereedskap op grond van hoe taai en veelsydig dit is – waarom dan nie ook jou selfoon nie?

Om die jongste slimfoon te koop as jy eintlik ‘n aktiewe, buitelugleefstyl geniet, is soos om ‘n sportmotor vir ‘n 4×4-vakansie te koop. Jy behoort eintlik vir jouself ‘n toestel met ‘n reputasie vir sy robuustheid en betroubaarheid aan te skaf – een wat spesifiek ontwerp is vir jou behoeftes. En dís waar die CAT S62 Pro rugged-slimfoon inkom…

Deesdae doen ons oral besigheid, en is ons selfone ‘n belangrike hulpmiddel om ons met die res van die wêreld in verbinding te hou. Ons neem ons selfone oral en verwag dat dit moet tred hou met ons besige leefstyl, ‘n harde val kan oorleef en in tawwe omgewings met stof, modder en water steeds moet kan doen wat ons daarvan verwag.

Die Cat S62 Pro is waterdig (IP68/69), stof-, krap- en valbestand, het ‘n Amerikaanse militêre MIL-STD-810H-gradering, ekstra taai ontwerp, ultra-helder skerm, revolusionêre termiese kamera en ‘n ekstra-lang battery-lewe. Diė foon is gebou om HARD te werk!

Met ‘n moderne, robuuste ontwerp word die CAT S62 Pro beskerm deur ‘n hoë gehalte aluminium omhulsel en die nuutste geharde krapbestande Corning® Gorilla® Glass 6. Dit het dubbele SIM-gleuwe en uitbreibare geheue via microSD (1x SIM + 1x microSD / 2x SIM), ‘n geel programmeerbare knoppie wat nuttig is vir PTT (push to talk), en ‘n vingerafdruksensor.

Dis robuust, nes jy van CAT sou verwag, gehuisves in ‘n glyvaste rubberagtige TPU wat ontwikkel is om alles wat die lewe na dit gooi, te hanteer.

CAT het soveel vertroue in hul produk dat hulle ‘n waarborg van 24 maande insluit. As jou selfoon dalk binne die waarborg-tydperk breek, sal dit gratis herstel word by ‘n plaaslike (of internasionale) herstelsentrum.

Het jy al jou foon gewas vandag?

Higiëne is van kardinale belang en jou selfoon gaan oral saam met jou en kom daagliks in kontak met verskeie oppervlaktes – insluitend jou gesig. Gelukkig kan die Cat S62 Pro gereeld (en deeglik) met seep of skoonmaakmiddels gewas word. Dis ook nie nodig om ‘n beskermende selfoonskerm te gebruik wat kieme onnodiglik vasvang nie.

Die beste termiese kamera nóg

Aangedryf deur die FLIR Lepton® met die hoogste resolusie wat beskikbaar is, bied die professionele FLIR Lepton 3.5-sensor ‘n viervoudige toename in die aantal termiese pixels wat vertoon word. In kombinasie met FLIR se VividIR-tegnologie, lewer die Cat S62 Pro verbeterde beeldkwaliteit, skerper beelde en ‘n hoër termiese resolusie.

Termiese beelde kan nou gekombineer word met die visuele beelde van die dubbel-pixel 12MP Sony-kamera, of gebruik word met FLIR se MSX-tegnologie (Multi-Spectral Dynamic Imaging) met veranderlike intensiteit wat lineêre detail van die toneel op die termiese beeld lê vir beter konteks en duidelikheid.

Dié nuwe funksies skep ‘n meer meesleurende en intuïtiewe ervaring en verseker dat die Cat S62 Pro termiese prente van wonderlike gehalte lewer.

Hoekom kort jý ‘n termiese beeldkamera?

Termiese beelding word in die loodgieter-, elektriese- en HVAC-industrieë gebruik om lekkasies op te spoor, vogtigheid te diagnoseer, brandpunte betyds raak te sien, elektriese kortsluitings uit te lig, verstopping te voorkom of verhoogde temperature te identifiseer.

Termiese beelde word deur veeartse gebruik om beserings of siektes by diere te diagnoseer terwyl wildbewaarders weer die termiese beeldkamera gebruik om die sterftyd van ‘n dier te bepaal of om stropers op te spoor.

Wêreldwyd het boere ook ontdek dat die termiese beeldkamera gebruik kan word vir diagnostiese redes en die vroeë identifisering van infeksies of siektes by hul vee. Termiese ondersoeke kan hittestres by skape opspoor en die hoefgesondheidstatus by beeste monitor, en veeartse kan dit gebruik om dierebeserings vinnig te identifiseer.

Dit stel jou in staat om in totale duisternis of rook te kan sien, wat dit dus ideaal maak vir jagtogte, of om snags enige gevaar of indringers betyds te identifiseer en op te spoor. Die gebruike is eindeloos en verbruikers vind voortdurend nuwe toepassings vir hul termiese beeldkameras.

Kyk met nuwe oë na die revolusionêre Cat S62 Pro – die toppunt van innovasie, funksionele ontwerp en robuuste duursaamheid.

Die Cat S62 Pro is tans beskikbaar op kontrak of direkte aankope.

Vir meer inligting, besoek gerus launch.catphones.co.za en vind uit hoe jý die CAT S62 Pro in jou daaglikse lewe kan gebruik.