Die belangrikheid van mieliesaadontkieming en –ontwikkeling

This post is also available in: English

Geskryf deur: Martin Brandt, Pioneer

Die mielie plantseisoen van 2017-2018, het verskeie kopsere en uitdagings gehad. Een van hulle, en sekerlik die belangrikste een, is die ontkieming en ontwikkeling van mieliesaad. Hiermee saam gaan die keuse van kultivars, plantdatum en grondtemperature.

Wat bedoel word met die keuse van kultivars, is nie noodwendig, watter maatskappy se mieliekultivars nie, maar eerder die tipe groeiseisoenlengte kultivars. M.a.w. kies jy ‘n vinnige of ‘n medium of ‘n stadige kultivar vir die tyd van aanplanting.

Die grootste faktor is die natuurlike faktor naamlik reën. Die meeste boere is afhanklik van reën en die gepaardgaande grondvog. Wat se tipe seisoen word voorspel? Dit is die vraag wat almal vra, maar ons as mens kan dit ongelukkig nie bepaal nie, maar kan slegs riglyne van verskillende weermodelle gebruik om besluite te neem.

In hierdie artikel gaan ons kyk na ‘n paar aspekte wat kan help om, uit ‘n menslike oogpunt ten minste die fundamentele reg te kry. Die belangrikste aspek wat jou oes gaan maak of breek, behalwe reën, is die plantproses en tyd van plant.

Nuwe aangeplante mielies:

Een van die risiko’s van nuwe aangeplante mielies, is die sogenaamde koue skade, wat veroorsaak word deur koue grondtemperature gedurende die eerste 24 tot 36 uur van ontkieming. Dit is waar die mieliepit water imbibeer en dan ontkieming laat begin.

‘n Opsomming van hoe die lewe van ‘n mielieplant begin:

• Grondvog: Imbibisie proses vind plaas in die eerste 12 uur, en water is dus noodsaaklik

• Temperatuur: Vanaf 12 tot 18uur vind die metaboliese prosesse plaas.

• Ontkieming: Penetrasie van die kiemwortel deur die saadhuid vind plaas die volgende 24uur. In hierdie stadium moet daar voldoende vog beskikbaar wees om ontkieming te laat plaasvind, anders kan die mieliepitte stik, as daar nie voldoende grondvog is nie.

• Saaling groei: Indien al die bogenoemde faktore reg was, sal die saailinggroeikragtigheid goed wees. Dit sal dus meebring dat die plantjie van die begin af sterk is en vining groei.

Tydens imbibisie swel en sit die saadpit uit. Indien die selwand van die pit te koud is, word dit minder elasties en kan die pit bars gedurende die swellingsproses. Die selmembrane word vernietig en die protoplasma van die pit loop uit in die grond. Koue skade is die gevolg van verswakte radikale worteontwikkeling en koleoptiel groei. Koue skade veroorsaak ook dat die seminale wortels verkort en af sterf. Dit het ook die verlenging van die mesokotiel tot gevolg wat dan ‘n draai aksie onder die grondoppervlak veroorsaak. Dit kan meebring dat die ontkieming vertraag word of self laat stop en verhoed om enigsins verder te ontkiem.

Figuur 1, is ‘n voorstelling van die ontkiemings proses.

Faktore wat die kieming en/of die saailinggroei bepaal:

• Mieliesaad het 50% van sy saadmassa se water nodig om die ontkiemingsproses suksesvol te laat gebeur.

• ‘n Mieliepit kan ontkiem wanneer die grondtemperature tussen 13 en 18 ˚C is, maar die optimale grondtemperatuur moet verkieslik tussen 23 en 25 ˚C wees.

• Voldoende suurstof in die grond is nodig vir selrespirasie.

• Die regte hoeveelheid voedingstowwe is nodig tydens plant. Belangrik in die verband is dat die voedingstowwe ook reg geplaas word, om nie die saad te brand nie.

• Lig is ook verder nodig om die eerste vegetatiewe blare te laat vorm.

Al hierdie bogenoemde faktore kan slegs reg wees indien die plantdiepte korrek is vir die tipe grond en omstandighede. Die algemene aanbeveling vir plantdiepte is 6 cm. In ligter gronde kan dit selfs tot 8 cm diep wees. Hierdie is al voorheen baie nagevors en kan verseker help met die hele ontkiemings en ontwikkelingsproses.

Figuur 1, dui reslutate van grondtemperature aan op verskillende dieptes van plant.

Nuut opgekomde mielieplantjies

Beskadiging deur die blootstelling van bo-brond plantmaterial deur koue en selfs ryp, kan variëer van min blaarskade tot heeltemal dood van die blootgestelde blare. Die groeipunt van ‘n mielieplant kan nog lank onder die grondoppervlak bly tot ongeveer V4 tot V6 stadium. Die plantjies wat nog nie op hierdie stadium is nie, kan maklik weer binne 5 tot 7 dae herstel, mits dit nie vir lank aan die koue toestande blootgestel word nie.

In die Oos-Vrystaat was daar mielies wat op V2 was en toe sneeu op hulle gekry het. Daardie mielies het gou herstel aangesien die sneeu vining gesmelt het en die temperature vining herstel het. Daar was nog steeds ‘n goeie oes afgehaal.

In sekere gevalle kan hierdie koue toestande tot in die boonste 24 mm van die grond ‘n effek hê op die pit, indien die groeipunt in daardie omgewing is. Dit kan ook gebeur waar grond redelik droog is en nie enige reste op die grondoppervlak het nie.

Daar moet op die volgende 7 punte gelet word om opkomsprobleme te voorkom:

1. Geen saad teenwoordig nie: Die kan miskien as gevolg van ‘n planter wat dalk gemis het, of voëlskade of enige ander insekskade wees. Selfs springhaasrotte kan groot skade veroorsaak. Gewoonlik sal daar sekere bewyse wees vir die moontlike oorsaak.

2. Koleoptiel wat verleng en oopmaak onder die grond: Dit kan gebeur deur voortydige blootstelling aan lig in klonterige of kluiterige grond, kompaksie of grond kors vorming, verlengde blootstelling aan asetanilied onkruiddoders onder koel nat toestande, `n kombinasies van hierdie faktore of slegs lang, koel nat toestande.

3. Saad met swak ontwikkelde radikale wortels of koleoptiel of koleoptiel punt wat bruin of geel is: Saad wat verrot het agv koue. Verrotte saailingwortels is gewoonlik vatbaar vir fungi aanvalle en kan dan dood gaan. Donker verkleurde wortels is gewoonlik tekens van saailingsiekte probleme.

4. Saad wat geswel het maar nie ontkiem het nie: Dikwels swak saad tot grond kontak, of vlak plant van saad wat geswel het en toe uitgedroog het.

5. Gemiste pitte wat geassosieer word met verkleuring en abnormale saadontwikkeling: Dit kan onkruiddoderskade wees. Die diepte van plant en onkruiddodertoediening kan soortgelyke gevolge hê, soos gekrulde wortels, verdikte wortels of pers plante.

6. Saad wat uitgehol is: Dit kan die mielie saadwurm of draadwurm wees.

7. Onegalige opkoms: Kan waarskynlik wees van grondvog en temperatuur wisseling, binne die saad omgewing. Swak saad tot grond kontak, veroorsaak deur kluiterige of klonterige grond. Korsvorming en enige ander toestande wat alreeds hierbo genoem is.

Neem asb in ag dat mielies kan van 3 tot 4 weke neem om te ontkiem en op te kom wanneer grond kondisies nie idieaal is nie. Dit is al die faktore wat aan die begin genoem is wat hiertoe kan aanleiding gee. Wanneer vertraagde opkoms geassosieer word met onegalige plantontwikkeling, kan opbrengspotensiaal verminder word.

Om alles saam te vat, is dit duidelik dat dit baie belangrik is om met planttyd sorgvuldig al die nodige toerusting asook saad en onkruiddoders na te gaan en seker te maak alles is reg. Kyk ook na elke land se tipe grond en die variasie van gronde. Bepaal sorgvuldig wanneer jy gaan plant en watter tipe kultivar soos aan die begin genoem, jy gaan gebruik. Bespreek dit met die kundiges in jou omgewing. Die belangrikste van ‘n oes is die eerste paar weke vanaf die keuse van plantdatum tot die plant ten minste op V4 tot V6 is. Daarna moet daar nogsteeds aandag gegee word vir ekstrene faktore, maar die eerste deel, maak of breek ‘n oes.