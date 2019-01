Desember 2018: Trekker- en stroperverkope

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 434 eenhede in Desember, is vier eenhede minder as die 438 eenhede wat verlede Desember verkoop is. Vir die kalenderjaar is trekkerverkope vir 2018 ongeveer 4% meer as verkope in 2017.

Stroperverkope van ses eenhede in Desember, is twee eenhede meer as die vier eenhede wat in Desember 2017 verkoop is. Stroperverkope vir die 2018-kalenderjaar is drie eenhede meer as verkope in 2017.

Dit is baie moeilik om die huidige oestoestande vir die somer te interpreteer. Daar het redelike reën, hoewel kol-kol, geval in die oostelike dele en gewasse kon dus in die meeste van dié gebiede aangeplant word. In die westelike dele was reën egter baie laat en in sekere gevalle is somergewasse baie laat aangeplant. Soos altyd, op dié stadium van die gewasseisoen, is opvolgreën noodsaaklik vir ʼn suksesvolle oes.

Volgens die huidige stand van sake, is ramings in die bedryf dat verkope van toerusting vir die 2019-kalenderjaar soortgelyk sal wees as verkope in 2018. Dit is egter baie vroeg in die jaar om voorspellings te maak vir die volle jaar en ons sal moet sien hoe sake later in die jaar ontwikkel.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie