Derde SA Texas Beef bull sale- reuse sukses

Die 3de “SA’s Texas Beef bull sale” wat gehou was op Donderdag, 5 Mei 2022 by Vryburg Skougronde, was ‘n groot sukses.

Dit is duidelik uit die belangstelling en bywoning van die veiling dat die groep net van krag-tot-krag gaan!! Pryse wat behaal is, is ‘n duidelike weerspieëling van die kwaliteit diere wat aangebied was!

Die duurste bul op die veiling, ‘n Charolaisbul, lot 6 – BB200094, van Dewald v/d Merwe van Biesiesvlei Bdy, Lichtenburg, verkoop vir R160 000 aan Jacques Swart – Malemba Bdy van Vryburg.

Lot 15 – BB200530, 2de duurste Charolaisbul ook van Dewald v/d Merwe verkoop vir R100 000 aan Wikus Mostert, van Schweizer-Reneke.

Twee Brahmanbulle verkoop vir R100 000 elk, onderskeidelik aan Kobus Niemann van KE bdy, Vryburg, Lot 29 – BBS19950 en Lot 5 – BBS1910 verkoop aan Harry Burger van Schweizer-Reneke.

Die duurste Simmentalerbul, Lot 11 – CCE1947, van Danie Erasmus (Vera Simmentalers), Delareyville, verkoop vir R 100 000 aan Johan Rosseau (Rosseau Bdy) ook van Delareyville.

Die gemiddeld van die bulle op die veiling was as volg:

Charolais – R 78 444

Simmentalers – R 66 250

Brahmane – R 65 333

Die “SA’s Texas beef bull”-groep kan met reg trots wees op hul suksesvolle veiling. Noordkaap Lewendehawe wens hulle hartlik geluk met die top kwaliteit diere aangebied en hul 3de suksesvolle veiling.

Theuns Visser was die afslaer.