Delegering van magte vir waterlisensiëring ’n stap in die regte rigting

This post is also available in: English

Agri SA verwelkom die implementering van kritieke delegering van magte om aansoeke vir watergebruikslisensies te bespoedig.

Die delegering van magte om watergebruikslisensiëring vanaf die Departement van Water en Sanitasie (DWS) se hoofkantoor in Pretoria na streekskantore en die opvangbestuursagentskappe oor te dra, is op 16

Februarie 2021 deur die waarnemende Direkteur-Generaal van die DWS, me Deborah Mochotlhi, afgeteken.

Dit is een van die sleutel- strategiese maatreëls om die spertye vir die afhandeling van aansoeke vir watergebruikslisensies van 300 na 90 dae te bespoedig.

Die delegering maak voorsiening vir laerisiko- en laevolume-aansoeke vir watergebruikslisensies om by die onderskeie streekskantore van die DWS afgehandel te word in plaas van slegs in Pretoria. Aansoeke van

nasionale belang en wat ’n hoë risiko vir waterhulpbronne inhou, sal steeds deur die DWS se hoofkantoor hanteer word.

Ingevolge die Vulindlela-program wat deur die presidensie ingestel is en wat gevolg het op ’n belangrike aankondiging deur die minister van menslike nedersettings, water en sanitasie in 2020, is die bespoediging

van watergebruik-lisensiëringsprosesse geïdentifiseer vir sleutel-hervorming met die oog op ontsluiting van ekonomiese groei in Suid-Afrika. Die DWS se delegering van magte was noodsaaklik in dié verband.

“Agri SA verwelkom hierdie stap deur die DWS vir die bespoediging van die watergebruik-lisensiëringsproses,” sê Janse Rabie, hoof van die organisasie se Sentrum vir Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne.

“Ons hoop dat die landbousektor, as grootste gebruiker van Suid-Afrika se waterhulpbronne, baat sal vind by hierdie verwikkeling. Ons wil ook graag die Suid-Afrikaanse Assosiasie van Watergebruikersverenigings gelukwens en veral mnr Nic Knoetze bedank vir die waardevolle werk wat oor

die afgelope twee jaar in dié verband gedoen is.”



Bron: Agri SA