Dan Kriek bedank ná 25 jaar se betrokkenheid in georganiseerde landbou

This post is also available in: English

Dit is met hartseer dat Agri SA se direksie kennis neem van hul president, Dan Kriek se bedanking. Kriek het, na lang en deeglike oorweging, besluit om weens gesondheids- en stresverwante redes uit te tree. Sy dienstydperk sal op 31 Desember 2019 tot ’n einde kom. Hy beoog om te fokus op sy boerdery- en sakebelange.

“Agri SA betree tans ‘n kritieke tydperk waar baie tyd en energie bestee sal word aan die beskerming van die Grondwet en onderhandelinge oor volhoubare oplossings vir grondhervorming,” sê Kriek. “Die organisasie sal dinamiese leierskap nodig hê om hierdie uitdagings aan te spreek. Die goeie reputasie wat die organisasie tans geniet is danksy harde werk wat nog altyd enorme eise aan die leierskap gestel het, myself ingesluit”.

Kriek het sy verbintenis tot Agri SA en die organisasie se doelstellings uitgespreek.

“Agri SA wil graag sy opregte dank teenoor Dan uitspreek vir sy leierskap van die afgelope twee jaar en die rol wat hy gespeel het om Agri SA te posisioneer as ’n invloedryke organisasie wat ’n belangrike rol in die toekoms van Suid-Afrika en veral die landbousektor het,” sê Pierre Vercueil, adjunk-president van Agri SA.

Vercueil sal dien as president van Agri SA tot en met die kongres in 2020 waar die president jaarliks verkies word. Agri SA wens hom voorspoed toe met hierdie baie belangrike taak wat vir hom voorlê.

Bron: Agri SA