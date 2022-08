Dampoort Bonsmara’s: Aanpasbaar, vrugbaar en waarde

Aanpasbaarheid, vrugbaarheid en waardetoevoeging is die kerneienskappe waarop die Dampoort kudde gefokus is.

“Dampoort Bonsmara stoet was in 2007 gevestig en die Westbourn Bonsmara stoet in 2011. Ons streef daarna om die hoogste gehalte diere met lae instandhouding te teel. AVW diere is aanpasbaar en sal goed doen en floreer in enige tipe omgewing,” vertel Fafa van der Westhuizen, mede-eienaar en bestuurder van Dampoort en Westbourn Bonsmara’s.

“Ons boer in die Vrystaat, Dewetsdorp-distrik en ons is hoofsaaklik gefokus op die kommersiële mark. Dit is regtig ‘n voorreg om met hierdie ras te kan teel. Ons oogmerk is om diere en genetika in die mark te stel wat gaan teel, ‘n verskil in iemand se kudde maak en die belangrikste van alles aan te pas by enige omgewing, sê Fafa.

Fafa sluit af: “Op ons veiling vanjaar bied ons 25 bulle en 120 kommersiële vroulike diere aan. Die bulle in my opinie is die beste string bulle wat ons nog aangebied het. Ons vroulike diere is ook van top-gehalte wat insluit dragtige verse van top bulle.”

Hier is ‘n paar van die bulle en aandag trekkers wat onder die hamer op die veiling gaan kom:

(Lot 1 tot 10 gestuur op we-transfer – as jy nie al die lotte wil gebruik nie het hy lot 4, 6, 8,10 en 11 uitgesonder).

Fafa nooi almal uit om die 31ste Augustus 2022 by die veiling op Dampoort te kom kuier. Maak seker jy mis nie die geleentheid om top-Bonsmara genetika te bekom nie.

Vooraf besigtiging van die diere kan met Fafa gereël word, vir enige navrae kontak hom by 071-600-0792.

Volg veiling aanlyn hier: https://auctions.swiftvee.com/#!/auctionDetails/4821

Aanwysings na plaas vanaf Bloemfontein:

Neem N6 na Reddersburg, ongeveer 15km voor Reddersburg, draai links by Veilings bord (lings) (S1270), ry reguit oor 4 rigting kruising, by T-aansluiting( Hier vat location jou lings en jy moet regs gaan)draai regs. (Kliphuis), na ongeveer 5km draai links by groot kamera lings van pad en Dampoort 14 km bord op linkerkant, na 14km is Dampoort opstal links.