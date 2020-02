This post is also available in: English

Mediaverklaring

20 Februarie 2020

Daggaprodukte in die landbousektor

Agri SA neem kennis van die regering se plan om die kommersiële gebruik van hemp-produkte te wettig en te reguleer om geleenthede te skep vir kleinskaalse boere; om beleid te formuleer oor die gebruik van dagga-produkte vir mediese doeleindes, en om hierdie bedryf uit te brei in lyn met wêreldwye tendense, soos gemeld in die President se staatsrede.

Dit is belangrik dat die regering die totale waardeketting in ag neem wanneer hy sy beleid vir kommersiële dagga- en hemp boerdery ontwerp, veral aangesien die fokus op kleinskaalse boere is. Hierdie boere het nie noodwendig toegang tot al die insette wat nodig is om ‘n suksesvolle oes te verseker nie, insluitend maar nie beperk tot bemesting en water nie. Verder is dit ook uiters noodsaaklik dat belegging in enige projekte werkskepping tot gevolg sal hê gegewe die land se onaanvaarbare hoë werkloosheidskoers. Dit is onduidelik wat die werkskepping potensiaal vir kommersiële dagga- en hemp boerdery in terme van primêre landbou is.

Dit is moontlik dat werkskepping ‘n uitkoms sal wees van sekondêre landbou waar dagga en hemp bewerk word en die produkte geproduseer en verkoop word. Dit verg egter behoorlike beplanning in terme van infrastruktuurontwikkeling en marktoegang om die lewensvatbaarheid van kommersiële dagga-en hemp boerdery te verseker. Georganiseerde landbou mag nie van hierdie beplanningsproses uitgesluit word nie.

Dit is ook noodsaaklik dat kommersiële dagga -of hemp boerdery nie inmeng met voedselsekerheid nie. Daar is ‘n risiko dat kleinskaalse landbouers sal verkies om met dagga of hemp te boer weens die moontlike kontant aansporing. Dit kan negatief inwerk op kommoditeite wat benodig word vir voedselsekerheid – ‘n potensiële onbedoelde gevolg wat versigtig bestuur moet word.

Laastens, gegewe die misdaad koers in landelike gebiede, is dit belangrik om die koste verbonde aan ‘n dagga- of hemp oes in ag te neem wanneer besluite geneem word ten opsigte van beleid. Maatreëls om te verhoed dat dagga produksie aanleiding gee tot onwettige gebruik, is uiters belangrik.

Navrae

Nicol Jansen

Voorsitter: Agri SA Sentrum van Uitnemendheid – Ekonomie & Handel

