CVRA: Kry ‘n vriend in die finansiële wêreld

‘n Boerdery is ‘n sake-onderneming, net soos enige ander onderneming, maar ‘n boer se voete hoort in ‘n trekker of in die kraal en nie onder ‘n lessenaar nie. Die hartklop van ‘n plaas bly in die eerste sojaboon wat deur die grond breek, die tweelinglammers wat op wankelrige bene hulle eerste teug moedersmelk neem, of die blinkrooi appels in die kratte op pad hawe toe.

Al die vreugdes verdwyn egter soos mis voor die son as die boeke nie klop nie, maar SARS wel!

Christoff Viljoen van Christoff Viljoen Registered Auditors (CVRA) sê: “Boere is ons mense en ons weet hoe om hulle lewe makliker te maak, sodat daar geen onaangename verrassings voor in die pad wag nie. Ons loop die pad saam met ons kliënte, ons word vriende.”

Christoff het vroeër vir een van die grootste internasionale ouditeursmaatskappye gewerk en was ook etlike jare oorsee, maar in 2005 het hy teruggekom huis toe, vir ‘n wyle klasgegee by ‘n universiteit en toe sy eie onderneming begin met persoonlike diens as grondslag.

“Ek hou daarvan dat ‘n kliënt saam met wie ons die pad stap, vir my of my vennoot, Gerrit Weideman, sommer regstreeks kan bel en op die naam noem!”

Christoff sê CVRA se geregistreerde finansiëlediens kundiges is beskikbaar vir persoonlike aandag, maar die maatskappy het ook ‘n sterk administratiewe ondersteuningspan, wat beteken hulle is gerat en gereed vir groei en nuwe kliënte.

CVRA lewer van die mees basiese dienste, soos maandelikse boekhouding en salarisse, tot gevorderde belastingoudits en maatskappystrukturerings.

“Stuur net vir my jou strokies en bankstaat, dan sorg ons verder vir alles,” sê Christoff. “Ons hanteer die opstel van gereelde betalings soos werkloosheidsversekering en BTW, indien nodig. Al wat die boer hoef te doen is om op sy bank in te gaan en die knoppie te druk om die betalings goed te keur.”

Boere wat nie rekord hou van die BTW op hulle insetkoste, of dit eis nie, betaal op die ou end 15% meer vir elke aankoop as wat hulle moet!

Boere word ook bygestaan met hulle persoonlike belasting met kundige advies oor wettige aftrekkings en strukturering van inkomste, opstel van testamente en behoorlike finansiële beplanning.

‘n Groot uitdaging vir enige onderneming is kontantvloei en veral boere wat net seisoenale inkomste verkry, moet behoorlik beplan vir die uitgawes deur die jaar. CVRA kan daarmee help en ook seker maak dat kapitaalbegrotings sinvol is binne die onderneming se groei- en inkomstevoorspellings.

Met ander woorde: Is die nuwe stroper regtig haalbaar en sal dit geldelik sinvol wees?

Uiteindelik is dit die baas van die plaas se besluit, maar CVRA kan help om op grond van die finansiële state ‘n begroting op te stel wat voorsiening maak vir groei.

‘n Ander uitdaging is om die onderneming so te struktureer dat voorsiening gemaak word vir die familie.

Christoff sê: “Daar is nie so iets soos ‘n een-plan-vir-almal nie, want elke boerdery is anders. Wat ons wel oor die algemeen aanbeveel, is dat veral groter boere se aandele in die maatskappy in ‘n familietrust gehou word om 20% boedelbelasting te vermy.

“Tant Sannie moenie nodig hê om die beeste te verkoop om belasting te betaal nie, sy moet die beeste gebruik om vorentoe te boer en ‘n bestaan te maak.”

Uiteindelik is die beste finansiële of rekenkundige plan die een wat ‘n boer in staat stel om proaktief op te tree en nie reaktief nie. Wie is beter as ‘n vriend in die finansiële wêreld om jou daarmee by te staan?

Maak vriende met Christoff Viljoen en sy span by CVRA. Stuur sommer nou ‘n e-pos na christoffv@cvra.co.za of skakel 082-335-8702 of 012-346-7838.