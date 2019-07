Cullinan gemeenskap gaan oor tot aksie

This post is also available in: English

“Daar moet kennis van geneem word dat plaasaanvalle gepaard gaan met onmenslike geweldpleging en dat die huidige wetstoepassing alleen nie meer as ’n afskrikmiddel vir misdadigers dien nie” het Tommie Esterhuyse van Agri SA gesê tydens ’n veiligheidsdag wat deur Agri Gauteng in Cullinan gereël is.

“Ons moet as gemeenskap saamwerk om die euwel van plaasaanvalle en misdaad hok te slaan op ’n pro-aktiewe wyse” sȇ Esterhuyse.

Dit is hoekom Agri SA met Fidelity ADT hande gevat het om ’n magdom ervaring en sekutiteitskennis vir die boerderygemeenskap tafel toe te bring. Die maatskapy bied saam met Agri SA verskeie veiligheidsoplossings op die tegnologieterrein, sekuriteitsdienste en gespesialiseerde dienste teen mededingende tariewe in ’n poging om die veiligheidbedreiging te help afweer.

Die voorsitter van die Cullinan Gemeenskap Polisiëringsforum Karen Yssel het haar waardering teenoor Agri SA en Fidelity ADT uitgespreek vir dit wat hulle vir landelike veiligheid doen. “Ons as gemeenskap is opgewonde oor dit wat ons gehoor en gesien het en wat dit kan doen om ons veiligheid as gemeenskap en op ’n persoonlike vlak te verbeter. Die gemeenskap sal nou ’n veiligheidsontleding doen om te bepaal hoe ons hierdie tegnologie en dienste kan aanwend om ons teen kriminaliteit te beskerm.”

“Elke gebied is uniek en het sy unieke uitdagings betreffend plaasveiligheid en daarom moet elke gebied ook sy eie handpas plan uitwerk,” sȇ Dr Willem Pretorius, voorsitter van Agri Gauteng wat in samewerking met die Cullinan Gemeenskap Polisiëringsforum die dag gereёl het.

Agri Gauteng streef daarna om met die verskillende boereverenigings, polisiëringsforum en ander plaaslike veiligheidsstrukture hande te vat om die veiligheid van ons boere te verseker.

Bron: Agri Gauteng