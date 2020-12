Cronin bevestig bekommernisse oor Onteieningswet

This post is also available in: English

Die Onteieningswysigingswet is ’n aanval op elke individu se eiendomsreg. Hierdie impak is reeds in 2013 deur Jeremy Cronin, voormalige adjunk-minister van Openbare Werke, tydens ‘n debat op die KykNet program RobinsonRegstreeks bevestig.

Vrystaat Landbou (VL) het die afgelope Vrydag ’n voorlopige verslag bekend gestel waarin die organisasie die impak van die voorgestelde Onteieningswetswysigingswet uitlig. Die organisasie het ook in hierdie verslag dit uit gewys dat Jeremy Cronin se uitlating landburgers se vrese lankal reeds bevestig het. In die onderhoud erken Cronin, adjunk-hoofsekretaris van die SAKP, dat die wet ten doel het om “toegang tot die land se hulpbronne te bied…”.

Op ‘n vraag of dit ook sou geld vir persoonlike bates soos byvoorbeeld spaargeld, het Cronin beaam dat dit wel onteien kan word: “yes, exactly you could do that”. Skakel na die video greep: https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/

“Daar word verkeerdelik aanvaar dat slegs landbougrond die teiken is van onteiening sonder vergoeding. VL glo dat ons verslag daarop wys dat die voorgestelde wet privaat eiendomsreg in die algemeen aftakel.” sê Francois Wilken, president van VL.

Volgens Wilken is VL van mening dat die Onteieningswet gestop moet word want:

1. anders as standaard onteiengswetgewing is die uitgesproke doelwit van hierdie wet herverdeling;

2. die verskoning vir onteiening van bates sluit sg.

“Openbare doelwitte” in – ‘n konsep wat oop gedefinieër is en wat deur enige regeringsamptenaar geïnterpreteer en toegepas kan word.

3. die wet maak onteiening sonder vergoeding (OSV) moontlik;

4. die wet stel breë algemene kategorieë waarbinne OSV mag plaasvind en, 5. alle bates kan deur die wetgewing geteiken word.

“Openbare betrokkenheid in hierdie proses is vir landbou en die algemene landsbelang uiters belangrik.”, sê Wilken. “Ons beoog om so wyd as moontlik ondersteuning te mobiliseer teen hierdie wet, aangesien ons van mening is dat onteiening sonder vergoeding ‘n maak of breek saak nie net vir boere is nie maar ook vir die land en al sy mense.”

Vrystaat Landbou nooi mense uit om hul teenkanting teen die Onteieningswet aan te teken. “Ons het daarom ‘n “Stop Onteiening” veldltogblad beskikbaar gestel vir submissies teen hierdie wet. Die submissies wat op hierdie blad gemaak word sal aan die parlement oorhandig word.

Die webblad kan besoek word by https://vrystaatlandbou.co.za/stopexpropriation/

(Volledige Cronin debat: https://www.youtube.com/watch?v=zcrIZ1miS50&feature=youtu.be)

Bron: Vrystaat Landbou