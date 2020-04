COVID-19 en Beweging van boere

This post is also available in: English

Daar rus ‘n groot verantwoordelikheid op die landboubedryf as ‘n noodsaaklike rolspeler wat moet verseker dat die land tydens die inperking van voldoende voedsel voorsien word.



Daar is twee hoofredes waarom gesonde voedsel in hierdie tyd veral, noodsaaklik is:

Voldoende gesonde kos hou die immuunstelsel in stand; en Voldoende kos verminder die kanse op anargie as gevolg van kosnood.

Landbou in al sy dimensies is inderdaad baie gekompliseerd en ‘n handeling wat vandag nie uitgevoer word nie, het noodwendige gevolge op die produksieproses in die toekoms. Die beweging van boere en hulle werkers tydens die inperking, stel hierdie groep meer bloot om gekontamineer te word.



Dit het onder die aandag gekom dat daar sommige boere is wat die geleentheid misbruik en rondbeweeg vir ander redes as om voedsel te produseer. Die persepsie is nou gevestig dat boere die situasie misbruik en derhalwe het die SAPD begin om strenger op te tree teen persone (ook boere) in opdrag van die minister van die Polisie. Daar word verwag dat strenger maatreëls ingestel gaan word, ook op ons boere.



Ons wil ons lede versoek om beweging te beperk tot die absolute noodsaaklike. Dit is in niemand se belang dat daar onnodige geleenthede vir blootstelling geskep word nie. Allermins vir ‘n plaas, waar as daar so ‘n geval aangeteken word, dit sal beteken dat die sodanige plaas onder kwarantyn geplaas sal word en geen verdere produkte dié plaas mag verlaat nie.

Dit is noodsaaklik dat ons moet beplan om so min as moontlik te beweeg en kontak tussen mense te hê;

Doen net die werklik noodsaaklike ritte;

Sien toe dat die arbeiders volledig ingelig is oor die situasie;

Verduidelik dat sosialisering nou die laaste ding is wat hulle moet doen;

Maak seker dat werkers die maksimum higiëne maatreëls deurlopend toepas; en

Verseker dat die nodige hulpmiddels in die verband beskikbaar is.

In belang van onsself en ook die groter prentjie word boere versoek om seker te maak dat julle gesien word as verantwoordelike rolspelers wat uit die pad gaan om seker te maak dat die produksie van voedsel so veilig as moontlik geskied.



Bron: TLU SA