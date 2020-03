Cortina Farms suksesstorie

This post is also available in: English

Die prag appelplaas Cortina Farms van die Myburgh‐familie lê in die vrugbare Vyeboomvallei tussen Grabouw en Villiersdorp. Richard Myburgh het in die omgewing grootgeword, en was meer as 30 jaar in die vrugtebedryf voor hy en sy vrou, Yvette tesame met sy oorlede broer, William, die plaas in 2000 gekoop het om ‘n bestaan uit appels en pere te maak.

Hulle oudste kind, Ricard, het sy skoolloopbaan aan Hoërskool Stellenbosch voltooi en daarna op Elsenburg Pomologie studeer. Ricard is die produksiebestuurder op die plaas, en sien om na onder meer administrasie, lone, Global Gap, CIZA, ‘Health and Safety’ en veral die spuitgrogramme wat hy saam met Wian Smith van InteliGro Vyeboom behartig.

“Ek wil alles van ‘n appelboom weet”, sê hy. Ricard se leergierigheid het gesorg dat hy talle toekennings al ontvang het, insluitend die 2017 Toyota SA / Agri SA se Nuwe Oes‐toekenning van die jaar ontvang het, asook die 2017 Fruitways Grower of the Year.

Cortina Farms is een van Fruitways se kliënte en verpak hul eerste graad vrugte vir die oorsese mark. Hieroor is Ricard baie trots aangesien Cortina Farms vir twee agtereenvolgende jare die beste uitpakpersentasie vir Pink Lady’s® en Royal

Gala’s van al die plase gehad het en die 2de beste gevaar het met hul Goldens. Keith Bradley van Fruitways reken dat die ruggraat van die sagtevrugteboerdery grondvogbestuur is en hierin slaag Cortina Farms met lof. “Dit is ‘n groot plesier om saam met Ricard te werk aangesien hy ooreengekome aksies in die geallokeerde tydlyn noukeurig uitvoer en sodoende verseker dat sy vrugtebome nie ‘n agterstand ontwikkel en onder onnodige strestoestande verkeer nie”, aldus Keith.

InteliGro GOS, Wian Smith, saam met Ricard en sy pa, Richard Snr. in die Cortina Farms pakstore.

Toe Ricard in 2013 op die plaas begin het, het Wian Smith van InteliGro ook terselfdetyd by InteliGro Vyeboom begin werk, en die span werk nou saam om die beste opbrengs en kwaliteit van die kernvrugte te verseker. Wian se IPM (geïntegreerde plaagbeheer) benadering t.o.v chemiese‐ sowel as biologiese oplossings vir gewasoplossings is uiters suksesvol, en hy en Ricard kom weekliks bymekaar om die vordering en behoeftes te bepaal.

Blasie Franken van InteliGro het meer as 6 jaar gelede reeds deur middel van die Carbology®‐program Cortina Farms se plant‐ en blaarvoedings in werking gesit.

Verder volg Ricard en Wian die totale Inteligro Carbology® benadering. Die strategie behels die koolhidraatbestuur tydens blom, wat op sy beurt sorg vir ‘n sterk blomkompleks en sodoende beter set bevorder. Tydens die appels en pere se groeiseisoen word daar ook sekere elemente op spesifieke fisiologiese stadiums toegedien, wat die interne kwaliteit bevorder en sodoende stoorvermoë verbeter.

“Ricard glo vas dat die Carbology®‐program baie meriete het, mits jy alle ander produksie‐praktyke optimaal bestuur.

Ons fokus saam op ‘n vol geïntegreerde plaagbestuur (IPM) strategie wat ook die implementering van die InteliBio Solutions benadering behels”, sê Wian. “In samewerking met die goeie moniteringsisteem wat in plek is, behaal ons groot sukses om peste en plae intyds te beheer en sodoende te voorkom deur die loop van die seisoen.

Daar is tans ongeveer 47 000 appel‐ en peerbome op Cortina Farms wat ‘n 40ha aangeplante area beslaan. Cortina Farms se opbrengs beloop 6 500 kratte per jaar van die voldraende bome, met nog 10ha wat onder jongboom aanplantings is. Die appelkultivars is van die mees gewildes, onder meer Golden Delicious met ‘n groot aanvraag uit Afrika; Granny Smith, Royal Gala, Fuji, Pink Lady en die twee hoogste winsgewende kultivars nl. Sundowner (Cripps Red) en Early Goldens. Packham Triumph peerbome is ook aangeplant.

‘n Produk wat vir Ricard belangrik is, is plantgroeireguleerders, wat help met die vermindering van oormatige lootgroei.

Dit help om sonlig in te laat wat die kleur aansienllik verbeter, asook die beperking van onnodige onttrekking van kalsium en sekere elemente wat eerder getranslokeer word na die vrugte toe vir optimale vruggroei en natuurlik help dit ook met knopontwikkeling (‘return bloom’) wat nou reeds belangrik is vir volgende jaar se dra‐seisoen.

Deurdat Cortina Farms baie ander produsente se 2de graad appels hanteer en verpak, is daar volgens Ricard duidelike verskille in die kleur van sy groen appels as dié van ander plase nadat dit tot 11 maande later uit die BA (beheerde atmosfeer) koelkamers kom. “My appels is baie groener en die drukke nog baie goed en dit gee vir my ‘n groot voorsprong met bemarking na Afrika. Ek skryf hierdie toe aan die blaarvoedings wat ons gereeld op die regte tye spuit”, sê Ricard.

Ricard het reeds talle toekennings ontvang vir sy uitstekend presterende kernvrugte.

‘Ons appels is gewild en kopers wil ons appels hê; daar is ‘n groot aanvraag na ons vrug kwaliteit. Ek moniteer self ons boorde en pluk my eie “samples” en is voortdurend bewus van wat op die plaas aangaan. Ons is ook baie gelukkig met ons tonnemaat wat 30% hoër as die bedryfsgemiddeld is met uitpakke bokant 80%. Hiervoor is ons baie dankbaar.

Ons water word bekom uit die Theewaterskloofdam‐skema, en die goeie reën en laaste 2 jaar se watervlak‐styging van die dam het baie bekommernis na die onlangse knellende droogte uit die weg geruim.”

“My vertroue is in InteliGro se bystand en kundigheid, daar is defnitief iets wat ons anders doen as ander boere en dit is wat die verskil maak. Dit gaan alles oor die bietjie ekstra wat jy insit. Soos produksie opgaan, gaan insetkoste af,” sê Ricard.

Op die vraag of dit nie moeiliker is om op groter hektare so suksesvol te wees nie, sê hy fronsend: “Jy doen presies dieselfde ‐ dieselfde beginsels geld vir groot en klein plase – hoe anders word jy ‘n Megaboer?”

InteliGro wens Richard en Cortina Farms alle voorspoed toe vir die toekoms en sien uit na die pad saam vorentoe.

Bron: InteliGro