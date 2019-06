Corteva Agriscience voltooi skeiding met DowDuPont

This post is also available in: English

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) het sy skeiding met DowDuPont suksesvol voltooi. Dit word ‘n toonaangewende, wêreldwye landboumaatskappy wat volledige oplossings bied vir maksimale opbrengs en winsgewendheid.

Corteva Agriscience het op 3 Junie begin om wêreldwyd ‘n gebalanseerde aanbod vir saad- en gewasbeskerming te bied. Dit word ondersteun deur die uitbreiding van digitale vermoëns en is aangedryf deur hoogaangeskrewe innovering.

Die verspreiding van Corteva se aandeelhouding is op 1 Junie voltooi. Elke DowDuPont-aandeelhouer het een aandeel van Corteva se gewone aandele ontvang vir elke drie aandele van DowDuPont se gewone aandele op die sluiting van die werksdag soos op 24 Mei, 2019. DowDuPont-aandeelhouers sal ook kontant ontvang in plaas van enige fraksionele Corteva-aandele. Corteva se gewone aandele het op 3 Junie begin handel dryf op die New York Effektebeurs (NYSE) onder die nuwe simbool “CTVA”.

“Hierdie bekendstelling is van ‘n nuwe soort landboumaatskappy wat uniek geposisioneer is om te kompeteer en te wen om boere die volledige oplossing te bied vir volhoubare, langtermyngroei en verbeterde winsgewendheid,” het Jim Collins, uitvoerende hoof van Corteva Agriscience, gesê.

“As ‘n wêreldwye leier in die gesamentlike $100 miljard saad- en gewasbeskermingsmark, het Corteva Agriscience die sterkste pyplyn in die bedryf, ‘n wêreldklas innovasie enjin, en beter roetes na die mark wat ons ongeëwenaarde voordele bied. Ons meer as 21 000 toegewyde werknemers is verbind tot die vervulling van ons doel om die lewens van boere en verbruikers te verryk, wat die bevordering vir toekomstige geslagte verseker.”

Met ‘n teenwoordigheid in meer as 140 lande het Corteva Agriscience $14 miljard in netto verkope in 2018 gegenereer. Die maatskappy het meer as 150 navorsings- en ontwikkelingsgeriewe en meer as 65 aktiewe bestanddele.

“As ‘n nuwe, onafhanklike landboumaatskappy is ons doelbewus gefokus op gedissiplineerde belegging in innovering om organiese inkomstegroei te lewer en die opbrengs op geïnvesteerde kapitaal te verbeter,” het Greg Friedman, uitvoerende vise-president en hoof finansiële beampte van Corteva Agriscience gesê. “Ons is op skedule in ons verbintenis om $1.2 miljard in koste-sinergieë te bereik teen 2021, en ons is vol vertroue in ons plan om marges uit te brei. Ewe belangrik, ons is verbind tot die terugkeer van beduidende kapitaal aan aandeelhouers deur middel van ‘n kombinasie van dividende en die terugkoop van aandele.”

Die nuwe maatskappy se naam, Corteva (kohr-‘teh-vah), is afgelei van woorde wat “hart” en “natuur” beteken. Die handelsmerk erken die maatskappy se geskiedenis terwyl hulle uitsien na die verbintenis om boere se produktiwiteit te verbeter, sowel as die gesondheid en welsyn van die verbruikers wat hulle bedien. Die maatskappy se hoofkwartier is in Wilmington, Delaware, met globale sakesentrums in Johnston, Iowa en Indianapolis, Indiana en het vyf streekkantore in Calgary, Kanada; Johannesburg, Suid-Afrika; Genève, Switserland; Singapoer; en Alphaville, Brasilië.

Meer inligting oor Corteva Agriscience is beskikbaar op sy nuwe beleggingswebwerf: www.corteva.com/investors.

Bron: Corteva Agriscience™