Corteva Agriscience en John Deere belê in tegnologie-oplossings

Corteva Agriscience™ en John Deere, die wêreld se grootste vervaardiger en verskaffer van toerusting, het 11 Junie 2019 met ‘n drie-dag bemarkingsberaad begin waar hulle hul tegnologie-oplossings en gereedskap aangebied het om waarde aan boere en gemeenskappe in Afrika te lewer.

“Terwyl die wêreldbevolking steeds groei, is die tegnologie wat ons uitstal noodsaaklik om die wêreldwye vraag na voedsel te voorsien,” sê Tony Esmeraldo, besigheidsdirekteur, Corteva Agriscience, Suider-Afrika. “Ons is ‘n tegnologie maatskappy en ons gereedskap stel boere in staat om ingeligte besluite doeltreffend te maak.”

Corteva Agriscience se belegging in navorsing en ontwikkeling in Afrika sluit in:

Die Delmas-tegnologiesentrum, wat Afrika se grootste privaat-besit-insekte-navorsingsfasiliteit, “The Insectary”, insluit, is krities vir die ontwikkeling van eienskappe om plaaslike insekplae te bestry, waarvan sommige uniek is aan die vasteland. Hierdie tegnologie is ongeëwenaard in die bedryf en stel wêreldwye entomologie-navorsing moontlik, en fokus ook op die Herfs Kommandowurm.

Gevorderde tegnieke wat gebruik word in saadteling, insluitend Embrio Redding en Molekulêre Merkers wat aansienlike waarde vir boere kan beteken.

Digitale teeltstelsels, insluitend hoogs gesofistikeerde hommeltuie toegerus met ‘n multispektrale kamera, lasersensors, en die vermoë om driedimensionele fotografie te lewer. Hierdie spelveranderende gereedskap laat Corteva toe om teel- en produkontwikkelingsaktiwiteite te skaal om genetiese wins uiters doeltreffend vir boere te lewer.

Presisie karakterisering deur gebruik te maak van hommeltuig-tegnologie om data oor plantegroei, ontwikkeling en kondisie in te samel sodat dit bruikbare insigte lewer. Dit sluit digitale gereedskap in soos intelligente toerusting wat voorskrifte aan gereedskap stuur om beter oesopbrengste vir boere te bewerkstellig.

Volgens Jacques Taylor, besturende direkteur van John Deere vir Afrika suid van die Sahara, is daar wêreldwyd bewyse wat ‘n sterk verband toon tussen verbeterde produktiwiteit en die aanneming van innoverende tegnologie en meganisasie.

“Landbou staan ​​vandag voor die uitdaging om meer teen ‘n aanvaarbare prys te produseer, sonder om skade aan die omgewing te doen. Ons sien dat landbou wegbeweeg van groter, vinniger en sterker na meer akkuraat, veerkragtig en meer aanpasbaar. John Deere belê voortdurend in die ontwikkeling van presisie-tegnologie, waarvan sommige voorbeelde by hierdie geleentheid vertoon word.”

Die doel van die driedaagse Intelligente Boerdery-geleentheid is om betrokke te raak by en intelligente boerdery tegnologie aan boere en belanghebbendes te demonstreer wat saamwerk met John Deere, Corteva Agriscience, die PANNAR®-handelsmerk en Pioneer®-handelsmerk in Suid-Afrika.

“Ons is opgewonde om drie volle dae van samewerking, innovasie, leer en netwerk in Delmas af te skop,” sê Taylor. “Ons het ‘n wonderlike verskeidenheid topsprekers om inspirasie en insigte aan te bied op nuwe maniere vir boere om doeltreffendheid te verhoog en koste te bestuur deur die aanvaarding van innovasie.”

John Deere-deskundiges het innoverende produkte uitgestal wat waarde aan boere en gemeenskappe in Afrika bied, soos:

• ExactApply™-oplossings – ‘n Tegnologie wat spuittoerusting beheer vir beter onkruid- en plaagbeheer wat boere selfs in staat stel om enige potensiële neweldrywing te bestuur. Dit is beskikbaar op Self-aangedrewe Spuite.

• Die iPackage – ‘n Oplossing vir gespesialiseerde sleepbespuiting wat opspoorbaarheid en inligting oor alle fasette van die toepassing bied.

• Precision Ag – ‘n Tegnologie wat oplossings aan boere bied om die weg te baan vir die toekoms van hul boerdery. Dit help hulle om toerusting- en oes-inigting te bestuur en diensverskaffers te kies om beter inligting te verskaf vir hoër produktiwiteit en winsgewendheid.

• John Deere Connected Support en John Deere Financial – Koppel masjieninligting aan die wolk (“cloud”) intyds en verskaf proaktiewe diagnose om foute te ontdek voordat hulle opduik.

• John Deere Finansiële Pakkette – Finansies se landboubatefinansieringspakkette word gestruktureer volgens boere se spesifieke omstandighede en meganisasievereistes. Hierdie unieke finansieringsopsie is beskikbaar vir enige nuwe boerderytoerusting, onderhewig aan aankoop by ‘n gemagtigde John Deere-handelaar.

• John Deere ExactEmerge ™ en MaxEmerge ™ 5E – ‘n Tegnologie wat die eienskappe en voordele van die nuwe planter tegnologie toon.

Hierdie Intelligente Boerdery geleentheid vind plaas onmiddellik nadat John Deere en Corteva ‘n memorandum van verstandhouding (MoU) onderteken het om die landbousektor te versnel en die lewens van boere regoor die vasteland te verryk.

Deur die krag van sy wêreldwye skaal en kundigheid kan Corteva plaaslike oplossings implementeer om die regte produk vir die regte toepassing te lewer. Die maatskappy beskik oor navorsingsgeriewe in Hawaii, Puerto Rico, Johnston (VSA), Suid-Afrika, Duitsland, China, Indië, Brasilië en Kanada met personeel wat in hierdie markte geleë is.

Delmas dien as die sentrale middelpunt van die Afrika-streektegnologie-sentrum, wat bestaan ​​uit ‘n netwerk van bestaande navorsingsgeriewe en toetsliggings dwarsdeur Afrika, en bedien Pioneer® en PANNAR® saadprodukte.

“As ‘n belangrike “pure-play”-maatskappy in die landbou, weet ons dat ons dit nie op ons eie kan doen nie – samewerking is ‘n belangrike deel van ons strategie en daarom werk ons saam met ‘n groot landbouspeler soos John Deere,” verduidelik Esmeraldo.

Bron: John Deere & Corteva