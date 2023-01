Corteva Agriscience™: Daar vir boere

Corteva Agriscience™ is ‘n toegewyde landbouonderneming wat daarop fokus om produsente te ondersteun om elke seisoen die meeste uit elke hektaar te haal.

Ons oplossings verhoog produktiwiteit en winsgewendheid, en verbeter omgewingsuitkomste wat vooruitgang vir almal verseker. Ons waarde-aanbod is omvattend: geteikende saadteling, saadbehandeling en gewasbeskerming gerugsteun deur ons bekroonde agronomiese span.

Ons is daartoe verbind om toenemend navorsing- en ontwikkeling te prioritiseer en trek voordeel uit ons wêreldwye netwerk om kundigheid en oplossings in Suid-Afrika te bied. Dit sluit laboratoriums en veld- en navorsingstasies in, asook die wêreldklas talente van meer as

5 000 wetenskaplikes versprei oor 130 lande.

Hier vir boere. Hier ten goede.

Meer inligting is beskikbaar by www.corteva.co.za. Volg Corteva Agriscience op Facebook, Twitter, en Instagram.