CLAAS TELEMATICS: Tegnologie maak masjiene veel flukser

Die dae van sukkel is verby vir enige boer, oud of jonk. Vandag se tegnologiese wêreld maak sake maklik en doeltreffend.

CLAAS se TELEMATICS is ’n maklike toepassing (app) waarmee boere bruikbare data kan insamel. Die toepassing help die boer om via die internet al die noodsaaklike inligting oor sy werktuie te verkry, waar hy en die werktuie ook al is. TELEMATICS kan ook die boer se werkprosesse op sy plaas ontleed en hom help om al sy werktuie te optimaliseer.

As die boer byvoorbeeld besig is om te stroop, is dit baie maklik om al die inligting oor die verloop van die proses enige plek te bekom. Hierdie inligting sluit die stroper se huidige posisie en ’n omvattende oorsig van prestasie en werkverrigting in, die opbrengs per hektaar en die voginhoud van die graan. Dit is veral ook handig vir ’n boer met baie plase en uiteenliggende lande om kop te hou van al sy masjiene.

Studies van Duitsland en die Verenigde Koninkryk het bewys dat TELEMATICS in ’n stroper die boer se beskikbare oestyd met tot 7% kan vermeerder, die deurset met tot 10% kan verbeter, die verliese met tot 0,5% kan verminder en tot drie oesdae per seisoen kan bespaar.

Redes waarom ’n boer TELEMATICS moet gebruik:

Verbeter die boer se werksprosesse: Dit gee akkurate data oor waar, wanneer en hoe die werktuie werk. ’n Verslag van elke dag se data kan per e-pos aan die boer gestuur word.

Optimaliseer instellings: Gee ’’n gedetailleerde ontleding van prestasie- en aanpassingsparameters.

Vereenvoudig dokumentasie en verhoog deursigtigheid deur data-opname.

Verminder instandhoudingstyd en verhoog betroubaarheid deur afstandfoutverklikking.

Dit bespaar tyd: Vir veral kontrakteurs is dit belangrik om ’n groot hoeveelheid data doeltreffend te bestuur om fakture te kan uitmaak, maar ook vir die boer om sy bedryfskoste akkuraat te kan bepaal. Met TELEMATICS is dit maklik om dit aanlyn te doen.

TELEMATICS se webwerf

Die boer kan vinnig en maklik na al sy werktuie wat aan TELEMATICS gekoppel is gaan, want die tuisblad het maklike kortpaaie tot al die beskikbare funksies.

Voordele van die webwerf:

Die Telematics-webwerf kan in suiwer Afrikaans gebruik word

Makliker om al die bestaande funksies te gebruik

Duidelike oorsig en selfverklarende struktuur

Alle inligting is met ’n oogopslag beskikbaar

Vereenvoudigde gebruik van historiese data

Vinnige, direkte besigtiging

Moderne ontwerp

Veilige berging van data

TELEMATICS vir mobiele gebruik

Om die boer in staat te stel om TELEMATICS te gebruik wanneer hy/sy met vakansie is, sonder ’n rekenaar naby, bied CLAAS ook ’n slimfoon- en tablet-program vir iOS- en Android-bedryfstelsels. Die toepassing is maklik om te gebruik, net soos die boer die webwerf sou gebruik. Dit is gratis vir alle CLAAS-kliёnte wat alreeds TELEMATICS gebruik. Potensiële gebruikers wat meer oor die toepassing wil uitvind, kan ’n gratis demonstrasieweergawe van die App-store of Google Play-store gaan aflaai.

Telematics kom in twee verskillende pakkette in SA voor (basies en professioneel):

TELEMATICS basies vir trekkers

Hierdie pakket sluit die belangrike inligting in wat nodig is vir veldlogistiek en ondersteuning deur CLAAS-diensvennote. Die inligting wat verskaf word sluit ook die werktuig se posisie en vordering op die kaart, bedryfstatus en huidige brandstofvlak in. Die gebruik van die TELEMATICS-toepassing, spesifiek die belangrikste basiese funksies en veldnavigasie, word ook ingesluit. Dit het ook toegang tot 24 uur data.

TELEMATICS professioneel vir stropers

Hierdie pakket is vir boere wat die hele pakkie wil hê, soos toegang tot al die data. Dit bied ook die

ontledingsfunksie wat die boer in staat stel om sy werktuigontplooiings te optimaliseer, asook gevorderde ontledingsfunksies wat in staat is om hoogs spesifieke vrae te beantwoord. Die volledige reeks historiese data kan in die ontledings gebruik word. Die TELEMATICS-toepassing is ook by hierdie pakket ingesluit.

Vir meer inligting oor CLAAS se TELEMATICS, skakel jou naaste CLAAS-handelaar.