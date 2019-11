CLAAS is BAAS met toekennings vir masjien van die jaar 2020

This post is also available in: English

Net die beste is goed genoeg in vandag se boerderye. In ‘n wêreld waar mededinging al hoe strawwer word vereis boere net die beste van werktuigvervaardigers. CLAAS het die voortou geneem by die Agritechnica skou in Hanover, Duitsland vanjaar en spog met niks minder as drie toekennings nie. Die Lexion 8000/7000, Jaguar 900-reeks en die DataConnect-sagtewarediens het met die louere weggestap.

Die LEXION 8000/7000 is uitgewys as Masjien van die Jaar 2020 in die stroper afdeling. Die nuwe APS SYNFLOW HYBRID stropertafel is die ster van die LEXION 8000 en 7000 reekse. Die enjin lewer 581 kW en skuif hierdie modelle tot ‘n nuwe klas van werksverrigting. Die beheerstelsel van die stroper beskik oor die vermoë om vooruit te kan “dink” en saam met die nuwe uitleg van die kajuit kan ‘n mens seker nie gemakliker stroop nie. Die Dynamic Power-stelsel verstel die krag wat deur die enjin gelewer word na gelang van die omgewing waardeur die stroper moet beweeg en verseker dus uitstekende brandstof verbruik.

Die Jaguar 900 reeks was eerste in die kuilvoerkerwer klas. Die skouperd van hierdie reeks is die Jaguar 990 wat ‘n selfaangedrewe kuilvoerkerwer is met ‘n 680 kW enjin. Die werktuig handhaaf ‘n konstante spoed wat vooraf gestel word deur die boer. CLAAS doop die stelsel wat verantwoordelik is hiervoor die CEMOS AUTO PERFORMANCE. Die stelsel beheer ook hoe vinnig die masjin beweeg deur die gewasmassa dop te hou. Wanneer die massa van die gewasse wat gesny word verhoog, word die kerwer se spoed verlaag en die enjin se kraglewering verhoog. Wanneer die massa van die gewasse weer verlaag, word die masjin se krag dan ook weer outomaties verlaag. Hierdie stelsel verseker nie net ‘n egalige snit nie, maar ook ‘n laer dieselverbruik.

Deesdae kan allerhande soorte blikbreine met mekaar praat. Selfs trekkers het al die vermoë om inligting in te samel en na ‘n skootrekenaar of slimfoon te stuur sodat die boer meer ingeligte besluite kan neem. Maar hoe nou gemaak as die boer ‘n CLAAS, en ‘n ander soort trekker het? Moet die boer dan twee verskillende programme op sy rekenaar laai om met elkeen van sy trekkers te kan kommunikeer? Beslis nie, danksy CLAAS se DataConnect program. Hierdie program stel die boer instaat om met al sy trekkers se sagteware op een platform te kan kommunikeer. Die program is gesamentlik deur 365FarmNet, CLAAS, John Deere en CNH Industrial ontwikkel om die boer se geselsies met sy verskillende trekkers so gemaklik as moontlik te maak.

CLAAS is ‘n familieonderneming gestig in 1913. Hulle is voorlopers in die vervaardiging van landboutoerusting. Die hoofkantoor is geleë in Harsewinkel, Duitsland, en CLAAS word gesien as die voorste Europese vervaardigers van stropers en selfaangedrewe kuilvoerkerwers. CLAAS bly ook op hoogte met die nuutste rekenaartegnologie wat in die trekkers en stropers gebruik word. Met meer as 11 000 werkers wat internasionaal produktief besig is het CLAAS verkope van 3,8 miljard euros in die 2018-finansiële jaar aangeteken.

Foto 1: Die LEXION 8000 stroper is uitgewys as Masjien van die Jaar vir 2020 in die stroper-afdeling by die Agritechnica Skou in Duitsland.

Foto 2: Die Jaguar 990 het met die louere weggestap in die selfaangedrewe kuilvoerkerwer-klas.

Foto 3: Die DataConnect-program stel boere instaat om sonder moeite met ‘n gemengde floot te kan kommunikeer.