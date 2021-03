Cele moet tsamaea, sê TLU SA

This post is also available in: English

TLU SA het genoeg gehad van die swak bestuur in die Polisie Departement en het vandag ‘n veldtog bekendgestel om die minister, Bheki Cele, se kop te laat rol.



Onder sy wanbestuur van die departement:

Word die SAPD se vuurwapen register afgeskakel en is daar geen manier om gesteelde amptelike vuurwapens na te spoor nie, omdat die minister weier om vir ‘n goedgekeurde stelsel te betaal, waarvoor die begroting reeds goedgekeur is;

Is die DNS-bewyse in plaasaanvalle nie beskikbaar nie omdat die stelsel waarin dit gestoor word, afgeskakel en AGT MILJOEN bewysstukke daardeur verlore is;

Word ‘n brigadier in KwaZulu-Natal tot generaal-majoor bevorder tien jaar nadat 98 wapens onder sy bestuur weggeraak het; en

Kan speurders nie hulle werk doen nie as gevolg van swak hulpbronbestuur en betaal hulle uit hulle eie sakke vir toerusting en uniforms.

Cele se wanbestuur was al in 2011 duidelik toe hy as polisiekommisaris ondersoek en geskors is. Bewyse oor korrupsie het toe aan die lig gekom, maar hy is eers in 2013 afgedank terwyl sy salaris van R1,3-miljoen steeds betaal is.



“Navorsing het al talle kere bewys hoe ‘n swak bestuurder ‘n hele besigheid negatief kan beïnvloed,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA.

“In die polisie is daar ook vrot appels wat maar net die voorbeeld van hulle topbestuurder volg en ander lede – wat graag hulle plig as beskermers van veiligheid wil nakom – se reputasie beswadder. Ons probleem is nie met die lede wat ons boere goed bystaan en die ekstra myl loop nie. Dit is met misdadigers in die mag, en die nommer-een-vyand van veiligheid in die land, Bheki Cele. Hy moet tsamaea!”



Die parlementêre portefeuljekomitee vir polisie het onlangs gehoor dat die polisie se vuurwapen permitstelsel – wat gebruik word om derduisende amptelike vuurwapens te bestuur – deur Forensic Data Services afgeskakel is omdat die polisie versuim om vir die kopiereg van die sagteware te betaal, hoewel daar ‘n goedgekeurde begroting was en die saak al tot in die appèlhof gaan draai het.



Forensic Data Services hanteer ook die register van DNS-bewyse wat op misdaadtonele versamel word. Ook hierdie stelsel is nou afgeskakel en daarom is sowat agt miljoen bewysstukke nou verlore. Beide stelsels word intussen per hand bygehou wat ‘n enorme implikasie inhou in die nasporing van gesteelde vuurwapens en bewysstukke en misdadigers eenvoudig vrye teuels gee.



“Die polisiestelsel is ‘n gemors omdat Bheki Cele behep is met ‘n magsvertoon in plaas van die beveiliging van Suid-Afrikaners,” sê mnr. Geldenhuys.

“Cele moet as die minister van Polisie afgedank word. Ons hoop dat ‘n nuwe besem skoon sal vee en dat die departement ‘n nuwe aanslag sal volg sodat veiligheid in Suid-Afrika versterk kan word.”



Die veldtog kan by die volgende skakel gesteun word: https://www.tlu.co.za/tsamaea-cele/

Bron: TLU SA