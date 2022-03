CASE IH neem leiding in landboutegnologie

Tegnologie is die toekoms van landbou. Dit vergemaklik die boer se dagtake en verbeter rekordhouding. Tegnologie verander bykans daagliks, so daarom is dit goed om op hoogte van al die nuutste ontwikkelinge te bly.

Wanneer ons oor die toekoms praat, is die grootste druk, of eerder geleentheid, in landbou sekerlik die groeiende wêreldbevolking en die verwagte toename van 50% in die vraag na voedsel teen 2050.

Doeltreffendheid, produktiwiteit en wins is drie dele wat nie van mekaar geskei kan word nie; veral nie in die boerderybedryf wat uitgedaag word met radikale veranderings in tegnologie en ՚n hoogs mededingende mark waar fyn winsgrense die verskil tussen bo-oor of onderdeur beteken nie.

CASE IH het onlangs die voortou geneem deur op vier verskillende plekke in die land kliënteforums met paneelbesprekings oor landboutegnologie aan te bied. Die byeenkomspunte was Dullstroom, Somerset-Wes, Parys en Bergville.

Dullstroom het as die hoofbyeenkomspunt gedien waar welbekende sprekers in die bedryf die hoofpaneel gevorm het. ՚n Regstreekse uitsending van die paneel se gesprekke is aan die ander drie satellietpunte uitgesaai. Die hoofdoel van die byeenkoms was om belangrike vraagstukke rondom volhoubareboerderypraktyke en die tegnologie daaragter te bespreek.

Op die paneel was Ferdi Meyer, direkteur van BFAB (Buro vir Voedsel- en Landboubeleid), Theo De Jager, voorsitter van Saai, Tony Esmeraldo van Pioneer en Corteva, en Derek Mathews, voorsitter van Graan SA.

Die geskiedenis van landbou is vol voorbeelde van meganisasie en tegnologiese vooruitgang. Sedert die nywerheidsomwenteling het masjinerie en gemeganiseerde werktuie boere se werklas ligter en landbou minder arbeidsintensief gemaak. Met die aanvang van die vierde nywerheidsomwenteling is dit inligting- en kommunikasietegnologie wat die toon aangee. Dit is dus nie iets nuuts nie, maar die tempo van verandering het oor die afgelope dekade drasties versnel.

“Die dryfveer agter tegnologie is dus grootliks die verbetering van produktiwiteit,” sê Jacques Taylor, besturende direkteur van CASE IH. “Meganisasie stel dit ten doel om op ՚n verantwoordelike manier meer te produseer op dieselfde grootte grond en met dieselfde hulpbronne.”

Die Buro vir Voedsel- en Landboubeleid (BFAP) voer in sy vooruitskouing aan dat vernuwing, produktiwiteit en belegging in die beste tegnologie van deurslaggewende belang is om die landbousektor vir ՚n welvarende toekoms te posisioneer.

“Die grootste rede vir die versnelde pas van oorskakeling na meganisasie kan voor die deur van verhoogde produktiwiteit gelê word,” sê Ferdi Meyer van BFAB. “Met die vooruitgang in tegnologie wat spesifiek toepasbaar is op boerdery, het trekkers en ander werktuie baie meer produktief geword.

Die verhoogde aanvraag na landbouprodukte het veroorsaak dat doeltreffendheid en produktiwiteit hoog op die prioriteitslys geplaas is, wat weer meer navorsing en ontwikkeling teweeg gebring het. Produktiwiteit en doeltreffendheid loop hand aan hand.”

Tony Esmeraldo van Pioneer en Corteva voeg by: “Tegnologie kan boerderypraktyke ՚n hupstoot gee in terme van die doeltreffendheid van arbeid, opbrengste en winsgewendheid. Suid-Afrikaanse boere moet met die internasionale mark meeding waar meeste van hulle eweknieё deur die staat gesubsidieer word.”

Theo de Jager, voorsitter van Saai, sê: “Landboutegnologie ontwikkel teen ՚n ongekende pas, wat boere nie regtig met ՚n keuse laat nie. Dit word ՚n kwessie van bly by of bly agter. Boere moet hulleself voortdurend heroriёnteer om mededingend en winsgewend te bly. Die boerderybedryf is besig om sodoende baie van die omgewing- en voedseluitdagings die hoof te bied. Daar is neigings, soos die gebruik van makro-data en slimfoontoepassings, wat die toekoms van landbou sal vorm. Die bedryf is toenemend besig om gebruik te maak van data-ontleding om doeltreffendheid en opbrengs te verbeter.”

Tegnologie soos die Advanced Farming System (AFS)-presisieboerderystelsel en Case IH se telematiese oplossings kan boere help om meer produktief en volhoubaar te boer.

Jacques Taylor, besturende direkteur van CASE IH, moedig boere aan om die beskikbare tegnologie-opsies tot hulle eie voordeel te benut.

Jacques Taylor sê: “As hedendaagse boere fokus ons op wat voorlê. Die wêreld verander en ons moet ook. Tegnologie help ons om meer akkuraat te boer, wat lei na groter opbrengste en meer tyd.

“Met ՚n stelsel wat agronomiese data insamel, is ons in staat om elke hektaar op ons plaas optimaal en volhoubaar te benut. Met CASE se AFS Connect kan jy alles sentraliseer; dit gee jou meer beheer en help jou om ingeligte besluite te neem. Verhoogde produktiwiteit help ons om op ander belangrike aspekte van boerdery te fokus en gee ook tyd terug aan die boer. Jou besluite in die hede het ՚n impak op die toekoms. AFS Connect is ontwerp vir daardie toekoms.

“Boere behoort hulleself gereeld te vergewis van die jongste vooruitgang in tegnologie om nie agtergelaat te word nie. Die wat kies om pessimisties te bly en teen ontwikkeling gekant is, gaan doodeenvoudig nie die mas opkom in die nuwe wêreld van ‘slim’ boere nie. Om te fokus op moderne tegnologie is nie net goed vir die boer nie, maar ook vir die gemeenskap en die plaaslike ekonomie. Op die lang duur word die Suid-Afrikaanse ekonomie die wenner in die saak.”

