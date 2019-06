Camso rusperbande is sag op jou grond en jou masjiene

This post is also available in: English

“Daar is nog tyd om ՚n stel Camso-rusperbande vir jou stroper te bestel,” sê Leon Röhrs van Drakensberg Agricultural Services (DAS). “Jy bestel en ons vlieg dit in.”

Leon sê baie boere dink rusperbande word net gebruik vir nat toestande, maar dit gaan eintlik oor die voetspoor in jou lande en die struktuur van jou grond vir volhoubaarheid en beter opbrengs.

Veral met die toename in minimum- en geenbewerkingspraktyke raak dit al hoe belangriker dat grond nie vasgetrap word nie. “Onthou jou stroper weeg omtrent 10 ton en die graantenk nog maklik 8 ton en as jy rusperbande gebruik gaan jy ՚n aansienlike vermindering in grondverdigting kry.”

Sagte rygenot

Camso-ruspers is nie net goed vir jou grond nie, maar ook vir jou en jou toerusting, want dit het ՚n ingeboude veerstelsel. “Dit is wat Camso anders maak as die ander,” sê Leon.

Hy is self ՚n boer en hy weet dat gewone rusperbande hard kan wees op jou rugstring en jou toerusting, maar met Camso kan jy albei se werktyd verleng!

Behou jou werkspoed

Leon sê normaalweg as jy rusperbande opsit verminder jy dadelik jou vorentoe spoed met ongeveer 40%, maar met Camso kan jy ՚n hoëspoed-opsie kies en jou normale werkspoed behou. Hy sal dit veral aanbeveel as die stroper vierwielaandrywing het of waar sy agterste wiele hulpaandrywing het, want anders werk die agterwiele te hard omdat die voorwiele te stadig draai.

Kyk net hoe sag kan jy ry met die Camso se ingeboude veerstelsel.

Maklike onderhoud

Die gewone Camso-rusperbande het geen ghriespunte nie en die hoëspoed-weergawe het net een ghriespunt. “Al die laers loop in ՚n oliebad, so daar is nie daaglikse gesukkel om modder weg te krap om ՚n ghriespunt te kry nie, jy gaan net jou olievlakke na aan die begin van die seisoen,” sê Leon.

Pasmaakdiens

Camso se bande pas aan al die verskillende fabrikate se geskikte trekkers en stropers, maar dit is belangrik om die bande vir jou masjien te bestel, sodat dit met die regte koppelstukke op jou plaas afgelaai word. DAS sorg dat dit daar uitkom en doen self die installasie en die bietjie opleiding wat nodig is. Dit is in verskillende wydtes beskikbaar, maar Suid-Afrikaanse boere kies gewoonlik die wydste band van 36 duim. Dit gee dan vir jou ՚n voetspoor van 2 X 0,9 meter.

DAS is al elf jaar aan die gang as Massey Ferguson-handelaar. Bene-wens die Camso-rusperbande verskaf Leon ook die veelsydige Fliegl-waens; een wa het tot 13 verskillende toepassings. Hy het ook pas die agentskap vir die gesogte Honey Bee-koringtafels bekom.

Bel Leon Röhrs van DAS by 082-492-3449 of stuur ՚n e-pos na lisadel@futurenet.co.za.