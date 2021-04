Brutale moorde op ‘n plaas naby Nelspruit word betreur

This post is also available in: English

Mpumalanga Landbou het met groot hartseer kennis geneem van die tragiese dood van twee vredeliewende mense op ‘n plaas naby Nelspruit op Saterdagaand 24 April.

Hierdie jongste aanval op plaasbewoners word in die sterkste moontlike terme veroordeel. Ons betuig innige meegevoel met die naasbestaandes van die oorledenes.

Na bewering was die twee persone gedurende ‘n rooftog op die plaas Valley Farm aangeval. Volgens berigte was die slagoffers van die brutale aanval ‘n ma van 56 en haar verstandelik gestremde seun in sy vroeë dertigs. ’n Saak van moord en roof is klaarblyklik reeds deur die polisie geopen.

Mpumalanga Landbou verwelkom Generaal-Majoor Phahla, waarnemende

kommissaris van die SAPD in Mpumalanga, se beweerde reaksie dat die moorde op plase onmiddellik gestaak moet word in die lig van die landbousektor se bydrae tot die ekonomie van die land. Die SAPD word versoek om alles in hulle vermoë te doen om die skuldiges aan

te keer en te vervolg.

Mpumalanga Landbou is bekommerd dat vroeëre uitsprake deur die LUR vir gemeenskapsveiligheid in Mpumalanga, mnr. Vusi Shongwe, rakende die insident van 9 April op Pampoenkraal, moontlik kon bydra tot die motivering van die barbaarse moord op die weerlose ma en seun.

Die Dagbestuur doen ‘n dringende beroep op die Premier en die LUR vir

Gemeenskapsveiligheid van Mpumalanga om hierdie jongste brutale moord van twee onskuldige en weerlose persone op ‘n plaas in Mpumalanga ten sterkste in die openbaar te veroordeel. Verder word die owerheid versoek om wet en orde sonder vrees en guns konsekwent toe te pas.

Bron: Mpumalanga Landbou