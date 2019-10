BRAZgrass – ’n Leier in weiding

This post is also available in: English

“BRAZgrass is die enigste maatskappy wat die bullet saad verkoop en is die alleenverspreiders in Suid-Afrika. Geen ander Brasiliaanse gras kan meeding met ons nie,” sê Gielie Nieuwoudt, besturende direkteur van BRAZgrass.

Die bullet-tegnologie is ’n verpillingsmetode wat verseker dat die saad eers begin ontkiem wanneer daar genoeg vog in die grond is en dan keer niks die BRAZgrass nie.

Die saad is geskik vir byna alle grondtoestande in Afrika. Hulle is veral bekend in Afrika-lande soos Swaziland, Namibië, Botswana, Zambië, Zimbabwe, Mosambiek, die Kongo, Kenia, Tanzanië, Nigerië, Angola en hulle het verspreidingspunte regoor Suid-Afrika.

“Dit kan gebruik word vir direkte beweiding, staande hooi, kuilvoer, baal en deklaag vir vogbewaring. Dit is geskik vir ’n verskeidenheid diere soos vleisbeeste, melkbeeste, skape, bokke, perde en wild. Die gras word ook gebruik vir grondrehabilitasie en integrasie tussen gewasse,” sê Gielie.

Hulle sukses is boere wat reeds diere op die gras het, met meer as 100 000 hektaar wat reeds bewei word. Gielie Nieuwoudt het letterlik meer as ‘n 1 000 boeredae die laaste 10 jaar gehou. “Ons sukses is, die gras praat vir homself,” sê Gielie.

Dit is hoe die tradisionele manier van boer lyk vandag in die droogte sonder BRAZgrass se gras.

Belangrike eienskappe van BRAZgrass:

• meerjarig

• hoë opbrengs

• geen blousuur

• hulle is die enigste groep in die wêreld wat die bullet-saad het

En dit is hoe dit die laaste 10 jaar verbeter het met BRAZgrass wat as voer vir die diere in die droogtegebiede kan dien. As boere dit vanjaar plant, kan hulle verseker wees van voer vir hulle diere vir die volgende agt tot tien jaar. Die 10 jaar wat hulle al by NAMPO was het hulle meerjarigheid bewys deur die droogste jaar en die natste jaar in 100 jaar.

Skakel Gielie Nieuwoudt gerus by 084-800-0193 of vir Heyns by 084-840-1659 of kantoor by 074-537-4050 vir meer navrae oor hierdie gras vir jou diere of stuur ‘n e-pos na brazgrass@safricom.co.za. Besoek ook hulle webwerf by: www.brazgrass.co.za.