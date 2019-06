BRAZGrass is die perfekte gras vir jou diere in die droogtetyd

This post is also available in: English

BRAZGrass is ՚n leier in weiding in Afrika. Met hulle oortuiging van weiding is wins, is hulle veral bekend in Afrika-lande soos Swaziland, Namibië, Botswana, Zambië, Zimbabwe, Mosambiek, die Kongo, Kenia, Tanzanië, Nigerië, Angola en hulle het verspreidingspunte regoor Suid-Afrika.

Die gras is geskik vir byna alle grondtoestande in Afrika. “Dit kan gebruik word vir regstreekse beweiding, staande hooi, kuilvoer, baal en deklaag vir vogbewaring. Dit is geskik vir ՚n verskeidenheid diere soos vleisbeeste, melkbeeste, skape, bokke, perde en wild. Die gras word ook gebruik vir grondrehabilitasie en integrasie tussen gewasse,” sê Gielie Nieuwoudt, bestu-rende direkteur van BRAZGrass.

BRAZGrass bied ՚n droëlandkultivar en ՚n besproeiingskultivar. Volgens Gielie is die een so goed soos die ander en presteer die gras beter hoe meer jy bemes.

Gielie Nieuwoudt, besturende direkteur van BRAZGrass, het rede om so trots op die proewe by NAMPO te wees. Die gras op die foto is sewe jaar gelede al aangeplant en die hergroei is steeds sterk.

Hierdie is geen wondergras nie, maar wanneer boere die voorskrifte volg, is dit suksesvol. Die grootste voordeel van hierdie gras is dat dit meerjarig is. Dit is perfek, veral nou in die droogtegebiede waar dit as voer vir diere kan dien. As boere dit vanjaar plant, kan hulle verseker wees van voer vir hulle diere vir die volgende agt tot tien jaar.

Volgens Gielie maak die gras dit moontlik dat boere met klein plase met meer beeste kan boer en sodoende ՚n groter inkomste kan verdien.

Skakel Gielie Nieuwoudt gerus met meer navrae oor hierdie gras vir jou diere in die droogtetyd by 084-800-0193 of stuur vir hom ՚n e-pos na gieliegroep@gmail.com. Besoek ook hulle webwerf by: www.brazgrass.co.za.