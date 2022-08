Bou ‘n groener/beter toekoms met SPECK

SPECK is ‘n bedryfsleier in filtrasie en sirkulasie in Suid-Afrika. Ons is verbind tot die innovasie van volhoubare produkte wat groener lewe en verantwoordelike omgewingskeuses ondersteun.

As gevolg hiervan skep ons produkte wat ‘n optimale balans van werkverrigting en instandhouding ondersteun vir langdurige oplossings.

Bespaar water …

Waterfiltrasie- en sirkulasie-eenhede kan geoptimaliseer word om die hoeveelheid water wat benodig word vir effektiewe funksionering te verminder. Met volhoubaar ontwerpte voorfilters, filters en pompe help SPECK deur elke stap in hierdie proses water te bespaar.

MultiCyclone Voorfilters

Ons reeks MultiCyclone-voorfilters is ontwerp om aan die behoeftes van kommersiële en residensiële vereistes te voldoen. Hierdie eenhede skep moeitevrye instandhouding deur die lewensduur van die primêre filtrasiestelsel te verleng en die omgewingsvraag na watervolume wat vir filtrasie benodig word, te verminder.

BADU®Eco Wise Patroon Filter

Waterwyse filtrasie is maklik met die BADU®Eco Wise-patroonfilter. Hierdie eenheid is geskik vir verskeie waterstelsels. Die sterkte en betroubaarheid van hierdie eenheid laat dit toe om jare se gebruik te verskaf om groener lewenpraktyke te help.

Spaar krag …

Om die globale verskuiwing na oplossings vir hernubare energie te ondersteun, het ons ‘n innoverende sonkrag-eenheid ontwerp wat toegerus is om SPECK-pompe tot en met 1,1 kW doeltreffend aan te dryf.

Die BADU®Solar Stelsel

Ons BADU® Solar Selsel dryf eenhede aan deur GS-elektrisiteit op te wek wat gestoor en omgeskakel word na WS-elektrisiteit. Hierdie proses maak ‘n volhoubare sonkrag-energievoorsiening moontlik. Om die doeltreffendheid van hierdie stelsel te bevorder, word die sonpanele met versterkers geïnstalleer om koste-effektiewe elektrisiteitsuitset te maksimeer.

BADU®Eco Touch-pomp

Ons BADU®Eco Touch selfaanvullende sirkulasiepomp bied volledige eko-vriendelikheid deur sy innoverende motortegnologie. Hierdie eenheid bied lae energieverbruik, ‘n verminderde CO2-voetspoor en laer bedryfskoste, alles terwyl dit jou watergehalte verbeter.

Vermindering van chemikalieë …

Alhoewel dit dikwels vergeet word, is die vermindering van die gebruik van skadelike chemikalieë belangrik om ‘n groener lewe te handhaaf. SPECK verskaf ‘n reeks innoverende UV-C-stelsels om chemiese gebruik in waterontsmettingsprosesse te verminder.

Blue Lagoon UV-C-stelsels

Ons Blue Lagoon UV-C-stelsels skakel die behoefte aan chloor uit deur UV-C, UV-C en koperelektrolise kombinasies en UV-C en osoonbehandelings te gebruik. Hierdie aanpassing aan waterontsmetting maak voorsiening vir ‘n veilige, omgewingsvriendelike oplossing wat chemiese gebruik aansienlik verminder.

Ons is daartoe verbind om innoverende produkte te skep wat groener lewe omhels en, as gevolg daarvan, voortreflike produkte te verskaf wat ontwerp is om ons omgewing te bevoordeel. Ons eenhede bied ‘n omgewingsbewuste keuse vir alle-grootte toepassings.

Vir meer inligting oor ons eko-vriendelike oplossings, besoek asseblief www.speck-pumps.co.za.