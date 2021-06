Botswana bied beter waarde vir boere se geld

This post is also available in: English

Ons leef in vreemde tye. Die wêreld is vasgevang in ՚n pandemie histerie, en dit is nog meer van toepassing op Suid-Afrika as enige ander land. Dit is amper asof Suid-Afrikaners net op COVID-19 fokus en vergeet het dat die land rommelstatus bereik het en ՚n resessie in die gesig gestaar het nog voordat die pandemie uitgebreek het.

Behalwe vir ՚n kruppel ekonomie en maatreëls wat ekonomiese groei verder kniehalter, is daar ook die omstrede wysiging van die wet op onteiening sonder vergoeding. Al die onsekerhede dra by tot ՚n baie ongunstige beleggingsklimaat in Suid-Afrika.

So, wat staan ՚n boer te doen wat wil uitbrei, of dalk ՚n neseier wil opbou vir die dag wanneer hy die trekkers finaal afsluit? Met omstrede nuwe wetsontwerpe wat ekonomiese stabiliteit in Suid-Afrika bedreig, moet boere en Suid-Afrikaners oor die algemeen deeglik besin oor hulle toekomstige

geldelike sekuriteit.

Botswana bied uitstekende beleggingsgeleenthede vir Suid-Afrikaanse

boere. Dit is ook ՚n veilige bewaarplek vir kapitaal wat deur die onteieningswet geraak kan word. Ongelukkig is dit nie so eenvoudig

soos om bloot oor die grens te ry en ՚n bankrekening daar te gaan oopmaak nie. Daar is verskeie struikelblokke wat ՚n Suid-Afrikaanse burger moet oorkom om geld in Botswana te kan bewaar. Daarom bied Danie Goosen van die Swiss Africa Group sy dienste aan Suid-Afrikaanse boere wat graag die geleentheid wil benut.

Danie is ՚n prokureur van beroep wat Suid Afrikaners help om op wettige maniere die struikelblokke in Botswana te oorkom. Hy bied bystand aan kliënte om bankrekenings in Botswana oop te maak, waaroor die rekeninghouer volle beheer het. Verder kan hy ook bystand bied met die aankoop van grond en die oprigting van trusts in Botswana.

Danie verduidelik dat Botswana ՚n veilige bêreplek vir persoonlike fondse is. “Behalwe vir die feit dat die Pula sterker as die Rand is, bied Botswana

ook ՚n stabiele politieke klimaat wat in hierdie stadium nie in Suid-Afrika is nie.” Verdere voordele sluit in dat die trustopbrengs ՚n nie-belasbare inkomste is, en dat daar geen valutabeheer in Botswana is nie.

Volgens ՚n verslag van die Wêreldbank het Botswana ՚n baie goeie rekord wat gekenmerk word deur politieke stabiliteit en ekonomiese groei sedert die land in 1966 onafhanklik geword het. Alhoewel hulle ekonomie tydens die wêreldwye krisis in 2020 verswak het, is ekonome dit eens dat Botswana baie van die verliese sal kan verhaal in die 2021-2022 boekjaar.

Buiten Botswana se sterk ekonomie, streef Botswana se banke gedurig daarna om geldwassery teen te werk en op dieselfde trant word wette in

Botswana met ywer toegepas. Dit skep ՚n land waar oorsese beleggers graag

en met vertroue belê in verskeie bedrywe in Botswana se ekonomie. Dit bly steeds een van Afrika se veiligste lande, waar dit ՚n plesier is om met die plaaslike mense sake te doen en waar mense trots is op hulle werk.

Die boer lê Danie na aan die hart en hy besef dit verg deursetting en ՚n

liefde vir die grond om ՚n suksesvolle boerdery te bedryf. Daarom help hy graag om daardie neseier waarvoor hard gewerk is, te bewaar in Botswana.

Boere wat graag die geldelike voordele van ‘n Botswana-trust wil geniet, of wat dalk wil besluit om hulle boerdery en besigheid uit te brei na Botswana, kan gerus vir Danie kontak by 083-263-6310 of stuur ‘n e-pos aan danie@swissafricagroup.com.