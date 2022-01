Bonsmara Veilingskalender 2022

This post is also available in: English

PLEK KONTAKPERSOON KONTAKBESONDERHEDE E-POS Rustenburg Me J Boon,A J Barwick 0825794464 judithb@discovery.co.za;abarwick@mweb.co.za Bela Bela Mnr G de Villilers 0799665277 zbrboerdery@gmail.com Bloemfontein Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Bloemfontein Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Vryburg Wessel v Wyk bogermie@proveld.co.za Fouriesburg Fourie Scheepers 0834694714 pfs@radien.co.za;zinabos@radien.co.za;flass@radien.co.za;meyerskop@radien.co.za;pfs@email-sa.co.za Hartebeesfontein Hendrik & Elmarie Beyers,Izelle Calitz 082 908 9507 beyersboerdery@lantic.net;calitz@lantic.net Kimberley Colleen en Johan Jacobs,Jannie Van der Westhuizen 0825531108,083 969 4236 johan@douglas.co.za; colleenjacobs101@gmail.com Klerksdorp Rubin Essakow 082 787 1199 rubinessakow1@gmail.com Bela Bela Lede 0825248598 info@nualcadebonsmaras.co.za Harrismith Kiewiet & Nelius Ferreira 083 228 4875,082 316 2108 ferrerobonsmaras@gmail.com Frans Seevinck Frans Seevinck 0823487533 frans-buckridge@vodamail.co.za Viljoenskroon Laurence Allem,Hennie Snyman 0832592818 LCA@allems.co.za; Jgossayn@telkomsa.net; eduard@connect247.net;hennie@paradigm-sa.co.za Bela Bela Cyril Ramaphosa & Jessica (Manager) 0721074798 jessica@ntabanyoni.co.za; kobus@ntabanyoni.co.za; fredah@phalaphalawildlife.co.za Bothaville Cornay Botma,Thabo van Zyl 0834476148,083 468 2388 hentacor@carfone.net;whvanzyl@global.co.za;wvz@global.co.za Parys Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Parys Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Parys Louis Steyl 0848159487 louis@bonsmara.co.za Christiana Schalk/Frikkie Kruger 0825512598,083 702 2771 schalk@lhboerdery.co.za; lhb@lhboerdery.co.za; krugerbonsmara@gmail.com;krugerbonsmara@webmail.co.za Rustenburg Gert Kruger & Johan Erlank 0114721283 gert@floramotors.co.za; gernobonsmaras@gmail.com Vrede Arthur de Villiers 0825648912 amdev@zippnorth.co.za MOOKGOPONG Lukas Eksteen 0824587787 lukas@bufland.co.za Klerksdorp Dr JA Pienaar 0824405881 thebonsmaras@gmail.com Vrede Arthur de Villiers 0825648912 amdev@zippnorth.co.za Kuruman Phillip Williams 0827804218 Philip@towtonfarms.co.za Bothaville Cornay Botma,Thabo van Zyl 0834476148,083 468 2388 hentacor@carfone.net;whvanzyl@global.co.za;wvz@global.co.za Vryburg Wiep Joubert 0827711372 wiepgenepoel@lantic.net Edenville Nick Serfontein 0566310120 nick@sernick.co.za;pieter@sernick.co.za Carolina Manie Bothma 0824098140 manie.bothma@gmail.com Vryburg Chris Visser 0824106146 chris@crvisser.com Roetan Leon Riekert | Hendrik van der Walt 0665427979| 081 011 2049 info@vlaktebonsmara.co.za Delareyville Dirk Badenhorst 0724276915 dcp@lantic.net;vaalbos@truevb.co.za Kuruman Johan & Gert Olivier,Kobus Marais 723838455,0833204090,0832616858 jjolivier@xsinet.co.za; gertc.olivier@gmail.com;jsmarais@telkomsa.net Polokwane Me. S van Staden,Mnr. P Wentzel 0824176697,082 446 1784 evs@lantic.net;Pieter@calkulus.co.za Middelburg MP Christoffel & Paula van Deventer leopard@telkomsa.net Ohrigstad Les Schultze 0824953062 bronrich@polka.co.za; bronbeef@mweb.co.za Viljoenskroon PAUL MARE,Benjamin Bosch 0828983868,0832765013 pauljmare@telkomsa.net;paulmarebonsmaras@gmail.com,bbosch@koshcom.co.za Stella Kobus & Phillip Poggenpoel 823506231,082 9444 561 pogtaxidermy@webmail.co.za Edenville Nick Serfontein (0)82 554 7690 nick@sernick.co.za;pieter@sernick.co.za Bela Bela Mnr G de Villilers 0799665277 zbrboerdery@gmail.com Delmas Okkie & Johan Ehlers 027 67 748 7430,27 82 892 2921 ehlerskroonboerdery@gmail.com;info@ehlerskroon.co.za Vryburg Lede 0829482461 info@proveld.co.za Bethlehem Hennie en SP Naude 0832699293 hennien@heilbron.co.za Memel Philip Dreyer 0724447135 philippusdreyer@icloud.com Bandelierskop Gavin Bristow 0832643890 gbristow@mweb.co.za Dewtsdorp Hendrik Theron 0835616056 hendriktheron85@gmail.com;bonrino@ntelecom.co.za Slurry Hannes & Jaco du Preez 0823153120 jpdupreez2@gmail.com Theunissen Izak Cronje 0836278397 izak@eleo.co.za Leandra/Delmas Jan & Chris Boshoff 0823880912 janboshoff@vodamail.co.za;chrs.boshoff@gmail.com; chris@boshoffbonsmaras.co.za Wasbank KZN Derek and Tutu Ralfe 0716878995;834403174 dralfe@telkomsa.net Wasbank KZN Derek and Tutu Ralfe 0716878995;834403174 dralfe@telkomsa.net Ermelo Cassim Hassim 0846277866 tribet789@gmail.com Bloemfontein Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Parys Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Leeudoringstad Frans & Izak van Zyl 0784105979,083635 wolfkop@franzelboerdery.co.za; wolfkop@mweb.co.za Addo Boeram Venter 0825761684 boeram@venterboerdery.co.za Vrede Nico Pieterse & Abraham Manser 0828531525,082441 manser@drs4x4.co.za syfbonsmaras@mweb.co.za Harrismith Kiewiet & Nelius Ferreira 083 228 4875,082 316 2108 ferrerobonsmaras@gmail.com Secunda Hennie van Dyk 0829016327 hennievandyk064@gmail.com Vryburg Andre Holl,Izak Venter 0832606479,082448 ankobonsmaras@gmail.com;izak@anzak.co.za Dewtsdorp Gerrit van Zyl 0833253047 gerrit@mabitzo.co.za;gerritvanzyl@mweb.co.za Addo Boeram Venter 0825761684 boeram@venterboerdery.co.za Belfast Johan & Michiel Geldenhuys 0725567646,072191 geldenhuysfamilie@gmail.com Nigel Gawie Jacobs 0832554705 admin@geejee.co.za; gawie@geejee.co.za Hartebeesfontein Hendrik & Elmarie Beyers,Izelle Calitz 082 908 9507 beyersboerdery@lantic.net;calitz@lantic.net Fouriesburg Fourie Scheepers 0834694714 pfs@radien.co.za;zinabos@radien.co.za;flass@radien.co.za;meyerskop@radien.co.za;pfs@email-sa.co.za Fouriesburg Fourie Scheepers 0834694714 pfs@radien.co.za;zinabos@radien.co.za;flass@radien.co.za;meyerskop@radien.co.za;pfs@email-sa.co.za Cradock Sakkie Steynberg 082 780 3827 / 0825516393 sakkie@prima1.co.za Bultfontein Erich Strauss,Chris Geyer 0833103326,0823064035 tfhstrauss@gmail.com;christiaangeyer@gmail.com Viljoenskroon Laurence Allem,Hennie Snyman 0832592818 LCA@allems.co.za; Jgossayn@telkomsa.net; eduard@connect247.net;hennie@paradigm-sa.co.za Grahamstown Justin Strirk 0826625901,27 46 625-0943 stirk@itsnet.co.za;info@frontierbonsmaras.co.za Vryburg Wiep Joubert 0827711372 wiepgenepoel@lantic.net Springs Chris Krugel 0845563003 fjkrugell@telkomsa.net; chris.krugell@gmail.com Clarens Daan & Dirk Viloen 0836308302 dirkvil@isat.co.za;admin@dirkvil.co.za Ventersburg Martiens Aveling 0833097355 aveling@telkomsa.net Kimberley Colleen en Johan Jacobs,Jannie Van der Westhuizen 0825531108,083 969 4236 johan@douglas.co.za; colleenjacobs101@gmail.com Marquard Willie Anderson;Frik Venter 0834001053 willieand@telkomsa.net;lefre@telkomsa.net Frankfort Neels Cilliers 0824941178 weshoek@gmail.com Dewtsdorp Andre & Fafa van der Westhuizen 0716000792 andre@dampoortbonsmara.co.za; fafa@dampoortbonsmara.co.za Lady Grey David Cock tempevale@xsinet.co.za VAAL MARINA Gawie Pretorius,Mark McIntyre 825 790 531 leitorusbonsmaras@gmail.com;markm@lantic.net FORT BEAUFORT Darryl Fetting 0731900284 darryl@alphaeton.co.za George Dewald van Eyk,Mnr. O P J Potgieter 0829214772,082 776 3730 dewald@algoabd.co.za;opj@absamail.co.za Barclay Oos Cecil van der Merwe 0825601528 grootvlei@telkomsa.net; Cecilvan@absamail.c o.za HOOPSTAD Jan & Paseka Pienaar 0824615975;0827829179 jan.pienaar@lantic.net; nosa@lantic.net Standerton Paul Moll 0823312036 https://events.bkb.co.za/wp-content/uploads/2021/08/HBG-A4-Flyer.pdf Bultfontein Quinton Ferreira;Gert van Jaarsveld 0833779035,083046 quinton@rooigra.co.za;gertvj@komatsu.co.za Komani Wayne Shuman 0844910618 cloetedale@awe.co.za Kimberley SJ van Jaarsveld,Hennie Retief 0716808435,072465 sj.zani@gmail.com;oppibergretief@gmail.com Steynsburg Dirk Spaargaren 829 366 733 dirkdspaargaren@gmail.com;d.spaargare@karoomail.co.za Steynsrust Frits Joubert 0827852668 joubert1971@icloud.com; joubabonsmaras@gmail.com Vrede Arthur de Villiers 825 648 912 amdev@zippnorth.co.za Van Stadensrus Smittie Bekker 0832848018 smithbekker@gmail.com Komga Norton Thompson 0827812473 glen.roy@mweb.co.za Bloemfontein Gert Nel 0828000444 gertjnel@mweb.co.za Cathcart Kenny Brown 0834699820 kbrown@awe.co.za Bela Bela Lede 0825248598 info@nualcadebonsmaras.co.za Kimberley Terence I’ons,Willem van Zyl 0823746771 drtmions@lantic.net;madde@mweb.co.za Koppies Johan Oosthuizen gmo@absamail.co.za Cradock Sandré Erasmus 0726982624 rooipoort@gmail.com Rustenburg Gerhard Strydom 0832668597 mazel1@telkomsa.net; gipzee@law.co.za Burgersdorp Pieter Vorster pieter@cgoc.co.za Bloemfontein Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Bloemfontein Evelyn Strydom 0514486084 info@bonsmara.co.za Boshoff Frikkie Kruger/JF & Schalk van der Merwe 0825512598,083 702 2771 schalk@lhboerdery.co.za; lhb@lhboerdery.co.za; krugerbonsmara@gmail.com;krugerbonsmara@webmail.co.za Dordrecht Johan & Michael-John Greyling 0823880597 mjohang@gmail.com; michaeljgreyling@gmail.com Vivo Louis vd Walt & Bouts Botha 0824110796 spitskopbdr@mweb.co.za; soutpansbergbonsmara@gmail.com;admin@soutpansbergbonsmara.co.za Kuruman Andrew Bothma sumariebothma@gmail.com; bothmaad@gmail.com Burgersdorp Johan Goosen johan.goosen10@gmail.com Vryburg Hannes van den Berg,Gert & Pieter de Bruin kalkveld@proveld.co.za;pieter@proveld.co.za; gdebruin@gmail.com Somerset Oos Gideon/Jan/Izak Jordaan 0834430977 zirk@jabama.co.za Bultfontein SP Olivier 0833030297 mooihoek.sp@gmail.com;optimumbonsmara@gmail.com Roetan Leon Riekert | Hendrik van der Walt 0665427979| 081 011 2049 info@vlaktebonsmara.co.za Kimberley Charl & Annene Uys 0825762341 marochel@mweb.co.za Slurry Hannes & Jaco du Preez 0823153120 jpdupreez2@gmail.com Edenville Willie Anderson,Me M du Plessis 0834001053,082 772 7373 willieand@telkomsa.net;admin@hoeveldbonsmaraklub.co.za Vryburg Chris Visser 0824106146 chris@crvisser.com Bela Bela Mnr G de Villilers 0799665277 zbrboerdery@gmail.com Reivelo Christopher Melamu 0826437475 cmelamu@yahoo.com